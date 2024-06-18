شغال “epedu.gov.iq”.. الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 بجميع محافظات العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 بجميع المحافظات، وقد أطلقت وزارة التربية رابط رسمي للاستعلام عن النتائج من خلال وزارة التربية والتعليم أو موقع نتائجنا، وذلك بهدف تيسير عملية الاستعلام على الطلاب وأولياء الأمور، حيث بدأت أعمال التصحيح ورصد الدرجات وفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم العراقية الأخيرة، كما كشفت الوزارة أن نتائج الطلاب ستكون متاحة خلال أيام قليلة من الآن فور انتهاء لجان التصحيح من كافة أعمالها.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط لعام 2024 للدور الأول عبر وزارة التربية والتعليم العراقية باتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي كالتالي:

في البداية يجب الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية العراقية.

من ثم كتابة كود التحقق بشكل صحيح.

اضغط على نتائج الثالث المتوسط.

اختار نتيجة الدور الأول.

أكتب بياناتك المطلوبة من اسم ورقم مقعد

اضغط على استعلام ليتم عرض نتائجك بشكل كامل.

نتائج الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا 2024

قد أطلقت وزارة التربية رابط موق نتائجنا التابع لها للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط، وللاستعلام عن النتائج عبر نتائجنا يرجى اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع نتائجنا من خلال المتصفح.

اضغط على تبويب نتائج الثالث متوسط.

حدد نتائج الدور الأول 2024.

بعد ذلك، أدخل الاسم الكامل للطالب ورقم الامتحان الخاص به.

اختر المحافظة التي تنتمي إليها من الخيارات المتاحة أمامك.

وأخيرًا اضغط على خيار عرض النتيجة.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

ينتظر الكثير من الطلاب ظهور نتائج الثالث المتوسط في حالة من التوتر والقلق حيث قد انتهت اختبارات الصف الثالث المتوسط في مختلف الإدارات التعليمية العراقية خلال الأسبوع الماضي، ونظرًا لأهمية هذه المرحلة في حياة الطلاب التعليمية أصدرت وزارة التربية والتعليم في العراق بياناً رسمياً على موقعها الإلكتروني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مشيرة إلى أن عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات لا تزال جارية في العديد من اللجان حتى الآن، ولكن الإجراءات شارفت على الانتهاء، وسيتم الإعلان عن النتائج رسمياً في غضون أيام قليلة.