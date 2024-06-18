“عطلة عيد الغدير“ جدول امتحانات السادس إعدادي الجديد بعد التعديل

أعلنت وزارة التربية العراقية عن تعديل امتحانات الصف السادس الإعدادي في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن صادف أحد أيام الاختبارات المقررة لموعد إجازة رسمية في العراق، وتلبية لطلب الكثير من الطلاب عن توضيح الجدول الجديد بعد تعديله، قامت الوزارة بالإعلان عن الجدول بشكل مباشر، ولمعرفة الجدول الجديد بعد تعديله تابعوا معنا السطور التالية.

جدول امتحانات السادس إعدادي الجديد بعد التعديل

حددت وزارة التربية العراقية جدول اختبارات الصف السادس إعدادي، وقد صادف أحد الأيام في الجدول لموعد إجازة رسمية، ولذلك تم إجراء بعض التعديلات على الجدول، وقد كان من بين هذه التغييرات ترحيل يوم اختبار مادة الرياضيات إلى اليوم الذي يليه، وبذلك بعد أن كان من المقرر أن ينتهي الطلاب من الاختبارات في اليوم الثاني من يوليو، سوف يتأخر الموعد لمدة يوم ليكون موعد الانتهاء من الاختبارات في اليوم الثالث من يوليو، وإليكم مزيدًا من التفاصيل فيما يلي:

من المقرر أن يبدأ الطلاب في الصف السادس اعدادي الاختبارات في اليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو الجاري.

كما أنه من المقرر في الجدول الجديد أن ينتهي الطلاب من الاختبارات في اليوم الثالث من يوليو الذي يليه، لتكون عدد أيام الاختبارات نحو عشرة أيام.

مع العلم أن موعد البدء في الاختبار سيكون في تمام الساعة السابعة صباحًا.

نتائج امتحانات السادس اعدادي

من المقرر أن بعد انتهاء مرحلة اختبارات الصف السادس إعدادي سيتم إطلاق مرحلة تصحيح أوراق الإجابات للطلاب والطالبات، وبعد الانتهاء من ذلك سيتم اعتماد النتائج بشكل رسمي لتصبح جاهزة للرفع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية، ولذلك من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في الأيام الأخيرة من شهر يوليو وبالتحديد في الأسبوع الأخير، كما أنه من أبرز المواقع التي سيتم إتاحة النتائج من خلالها موقع نتائجنا الإلكتروني التابع للوزارة.