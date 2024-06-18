لولو الشطورة والمحترمة.. تردد قناة وناسه على القمر الصناعي نايل سات NILESAT 2024

تعد قناة وناسة أحد أبرز القنوات الخاصة بالأطفال وصغار السن في كافة الدول العربية، والتي لها جمهور كبير من المتابعين في مختلف الدول، حيث تعمل على تقديم الاغاني البسيطة التي تمثلها الشخصية الشهيرة لولو، ولا تقتصر على تقديم الأغاني والمحتوى الترفيهي فقط، بل تعرض البرامج التعليمية الهامة بالنسبة للصغار، والتي تزيدهم بالمعلومات العامة المناسبة لأعمارهم وبعض المهارات التي يجب أن يتعلمونها في ذلك السن، ولذلك يتجه الكثير من الآباء والأمهات لتنزيل هذه القناة، وإليكم ترددها في السطور التالية.

تردد قناة وناسه على القمر الصناعي نايل سات 2024

يكثر بحث الآباء والأمهات في مختلف محركات البحث عبر شبكة الإنترنت عن تردد قناة وناسة للأطفال، وقد أعلنت إدارة هذه القناة في الفترة الأخيرة عبر صفحاتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي عن تغيير تردد قناة وناسة ونقله لتردد جديد، وإليكم التردد الجديد فيما يلي:

تردد قناة وناسه على النايل سات:

التردد: 11430.

معدل تصحيح 6/5.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة وناسة على العرب سات

التردد:11270.

معدل تصحيح: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات إضافة قناة وناسة على النايل سات

بعد أن عملت إدارة القناة على تغيير التردد الخاصة بقناة وناسة، أصبح بإمكانكم تنزيل التردد الآخر للقناة بكل سهولة، حيث إن التردد الجديد يوفر لكم الجودة العالية والصوت النقي ليستمتع الأطفال بكافة ما تقدمه القناة، وإليكم الخطوات اللازم إتباعها لتنزيل القناة فيما يلي: