“مليون و100 ألف دينار فوري من مصرف الرافدين“ بشرى سارة من وزارة المالية العراقية للموظفين بمناسبة عيد الاضحى المبارك

ازداد بحث المواطنين مؤخرًا عن تفاصيل رواتب الموظفين في العراق، وذلك بعد أن أصدرت وزارة المالية العراقية قرارًا يخص زيادة رواتب الموظفين خلال الفترة القادمة، وقد أشعل ذلك الخبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح الكثير يتطلع للتعرف على حقيقة ذلك الأمر، ومن خلال هذا المقال سوف نبين لكم طريقة الاستعلام عن رواتب الموظفين ليوضح لكم تفاصيل رواتبكم والتأكد من ذلك الأمر.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

تحرص السلطات العراقية على مساعدة المواطنين وتقديم لهم يد العون في ظل موجة الغلاء وارتفاع الأسعار المبالغ فيه، وقد قامت بإصدار قرار برفع رواتب الموظفين بنسبة خمسة بالمائة، كما أن قيمة الراتب سوف تختلف باختلاف الدرجة الوظيفية، وسوف تصبح حسب الشكل الآتي:

سوف يصبح راتب الموظف صاحب الدرجة الأولى نحو مليون و100 ألف دينار عراقي.

سوف يصبح راتب الموظف صاحب الدرجة الثامنة نحو 819 ألف دينار عراقي.

سوف يصبح راتب الموظف صاحب الدرجة التاسعة نحو 727.5 ألف دينار عراقي.

سوف يصبح راتب الموظف صاحب الدرجة العاشرة نحو 650 ألف دينار عراقي.

طريقة الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

في مجلس الوزراء السابق أعلنت وزارة المالية عن رفع رواتب الموظفين خلال الشهور القادمة، وللتأكد من ذلك الخبر يمكنكم الاستعلام عن رواتبكم بكل سهولة والتعرف على التفاصيل، وذلك بإتباع الخطوات التالية: