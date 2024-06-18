“عملاق سامسونج ببطارية 6000 مللي أمبير” مواصفات وسعر هاتف Samsung M35 5G (بوش)

طرحت شركة سامسونج هاتفها الجديد ضمن الفئة المتوسطة جوال Samsung M35 المميز والمصمم بإمكانيات عالية الدقة، حيث يتمتع ببطارية جبارة كبيرة السعة تدوم لأوقات طويلة بسعة 6000 مللي أمبير، كما يدعم الهاتف بعض المستشعرات المميزة كخاصية NFC الاتصال عن قرب، وعديد من المميزات والمواصفات التي سوف نوضحها لحضراتكم ضمن سطور هذا المقال.

مواصفات هاتف Samsung M35

يتميز هذا الهاتف من سامسونج بثلاث كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل، وبفتحة عدسة F/1.8 يوجد بداخلها مثبت بصري، وكاميرا Ultra wide بدقة 8MP، والثالثة بدقة 5 ميجا بيكسل.

كما يأتي هاتف سامسونج بكاميرا في الأمام بدقة 13 ميجا بيكسل.

وفيما يتعلق بشاشة سامسونج M35 فتأتي من النوع Super Amoled التي تمتاز بالدقة العالية 2340×1080 بيكسل، ومقاس 6.6 بوصة، بالإضافة لمعدل التحديث للشاشة الذي يأتي بقوة 120 هيرتز.

كما يتمتع الهاتف بمعالج من النوع ” exynos 1380″ ثماني النواة، والذي يعمل بتردد 2.4 جيجا هيرتز، مع معالج رسومات mali g68.

يعمل هذا الهاتف من سامسونج بنظام تشغيل أندرويد 14 المميز بواجهة سامسونج One UI 6.1.

مساحة تخزينية عالية 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت.

كم يبلغ سعر جوال Samsung M35 5G؟

يأتي هاتف سامسونج M35 بإصدار وحيد بسعة 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت بسعر يبدأ من 470 دولار أمريكي وفي مصر حوالي 22043 جنيه وفي السعودية حوالي 1762.5 ريال، ويتميز هذا الإصدار بمواصفات قوية تشمل معالج Exynos 1380 وشاشة Super Amoled بحجم 6.6 بوصة، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجا بكسل.

مميزات جوال Samsung M35 الجديد من سامسونج