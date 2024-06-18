“لا مزيد من الأعذار” طريقة عمل فطيرة العشر دقائق بوصفة سريعة

فطيرة العشر دقائق من الوجبات السريعة والشهية التي يفضلها الكثيرون، خاصة في فصل الصيف حيث يبحث الناس عن أكلات خفيفة وسريعة التحضير بسبب حرارة الجو، ما يميز الوصفة أنها سهلة التحضير، حيث يمكن إعدادها في غضون عشر دقائق فقط، كما يمكن حشوها بمجموعة متنوعة من الحشوات اللذيذة، مثل البسطرمة، وميكس الجبن، والدجاج، واللحم، وغيرها الكثير، وبفضل تنوع حشواتها، يمكن لكل أم إعدادها بسهولة وتقديمها كوجبة إفطار أو عشاء مشبعة ولذيذة.

طريقة عمل فطيرة العشر دقائق

لكل وصفة لها مكونات، قومي بتحضير المكونات لسهولة تحضير الوصفة، وهي كالتالي:

2 كوب من الدقيق.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

1/2 كوب من اللبن.

1/4 كوب من الماء.

كمية من البسطرمة أو الحشوة المفضلة لديك.

كمية من ميكس الجبن.

طريقة تحضير فطيرة العشر دقائق