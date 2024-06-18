“لا مزيد من الأعذار” طريقة عمل فطيرة العشر دقائق بوصفة سريعة

فطيرة العشر دقائق من الوجبات السريعة والشهية التي يفضلها الكثيرون، خاصة في فصل الصيف حيث يبحث الناس عن أكلات خفيفة وسريعة التحضير بسبب حرارة الجو، ما يميز الوصفة أنها سهلة التحضير، حيث يمكن إعدادها في غضون عشر دقائق فقط، كما يمكن حشوها بمجموعة متنوعة من الحشوات اللذيذة، مثل البسطرمة، وميكس الجبن، والدجاج، واللحم، وغيرها الكثير، وبفضل تنوع حشواتها، يمكن لكل أم إعدادها بسهولة وتقديمها كوجبة إفطار أو عشاء مشبعة ولذيذة.
طريقة عمل فطيرة العشر دقائق
لكل وصفة لها مكونات، قومي بتحضير المكونات لسهولة تحضير الوصفة، وهي كالتالي:
- 2 كوب من الدقيق.
- 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- 1 ملعقة كبيرة من السكر.
- 3 ملاعق كبيرة من الزيت.
- 1/2 كوب من اللبن.
- 1/4 كوب من الماء.
- كمية من البسطرمة أو الحشوة المفضلة لديك.
- كمية من ميكس الجبن.
طريقة تحضير فطيرة العشر دقائق
- في وعاء عميق ضعي الدقيق والبيكنج بودر والسكر ثم قلبي المكونات جيدًا حتى تمتزج.
- أضيفي الزيت واللبن والماء إلى المكونات الجافة ثم اعجني العجينة حتى تصبح ملساء ومتماسكة، غطي العجينة واتركيها ترتاح في مكان دافئ لمدة عشر دقائق.
- أثناء راحة العجينة نجهز الحشوة التي تفضلينها يمكنك استخدام البسطرمة وميكس الجبن كما هو موضح في الوصفة، أو اختيار أي حشوة أخرى تناسب ذوقك.
- افردي العجينة قليلاً على سطح مستوي ثم ضعي الحشوة في المنتصف، اغلقي العجينة من جميع الأطراف واضغطي عليها برفق لتشكيل فطيرة دائرية.
- سخني طاسة غير لاصقة على نار متوسطة، وضعي فيها قليل من الزيت ثم ضعي الفطيرة في الطاسة واتركيها حتى تنضج من الأسفل، ثم اقلبيها على الجانب الآخر حتى يصبح لونها ذهبيًا.
- أخرجي الفطيرة من الطاسة وقطعيها إلى قطع متساوية وزينيها بالبقدونس أو أي نوع من الخضروات الطازجة، قدميها ساخنة كوجبة إفطار أو عشاء لذيذة ومشبعة.