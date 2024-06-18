بالرقم المدني”moe.edu.kw”.. الاستعلام على نتيجة الطلاب في الكويت 2024 من خلال المربع الإلكتروني

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن نتيجة الطلاب في الكويت لعام 2024، وقد أعلنت وزارة التربية الكويتية أنه تم تسهيل هذه العملية على جميع أولياء الأمور من خلال عرض النتائج على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة حيث انتهت المراحل الدراسية من أداء الامتحانات في الكويت، ويرغب الطلاب في معرفة الخطوات الصحيحة للاستعلام عن نتائجهم، كما أوضحت الخطوات الصحيحة للاستعلام عنها والتي سنتعرف عليها في السطور التالية.

الاستعلام على نتيجة الطلاب في الكويت 2024

يمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة الطلاب في الكويت لعام 2024 من خلال زيارة رابط موقع وزارة التربية الكويتية الذي تم إطلاقه حديثاً من قبل الوزارة واستخدامه للاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر في الكويت عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

أولا، قم بزيارة موقع وزارة التربية في الكويت.

سجّل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالضغط على زر الخدمات الطلابية.

اضغط على ايقونة النتائج المدرسية.

حدد نتائج السنة الثانية عشرة في الكويت لعام 2024.

بعد ذلك قم بإدخال اسم الطالب بالكامل.

يرجى إدخال الرقم المدني للطالب بشكل دقيق.

وأخيراً، قام بالضغط على زر لعرض النتيجة، وانتظر لبضع لحظات حتى تكتمل عملية تحميلها.

كيفية تقديم تظلم على نتيجة الطلاب في الكويت 2024

أشارت وزارة التربية والتعليم الكويتية إلى إمكانية قيام الطلاب بتقديم اعتراضات على نتيجة الطلاب في الكويت لعام 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية: