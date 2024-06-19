لولو لولو ياااا لولو… تردد قناة وناسه الجديد 2024 للأطفال بجودة عالية نزلها وفرفش عيالك

في الآونة الأخيرة حظيت قناة وناسه بشعبية واسعة بين المشاهدين العرب، وقد ازداد البحث عن تردد هذه القناة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، وذلك لمتابعة البرامج والأغاني والمحتوى الكرتوني المميز الذي تقدمه، وتتمتع قناة وناسه بمحتوى متوافق مع القيم والثقافة العربية، كما أنها تركز على نشر التعاليم الدينية، فإن محتواها يساهم في تشكيل وعي الأطفال وتنمية سلوكياتهم بطريقة آمنة ومفيدة.

تردد قناة وناسه على الأقمار الصناعية

في ظل الشعبية المتزايدة لقناة وناسه، أصبح من الأهمية معرفة ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة لتمكين المشاهدين من متابعة محتواها المتميز.

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

يوفر هذان التردّدان للمشاهدين إمكانية مشاهدة قناة وناسه بجودة عالية، والاستمتاع بمحتواها المتنوع من برامج الأطفال والأغاني والمحتوى التربوي المتناغم مع القيم العربية والإسلامية.

أهم ميزات قناة وناسه للأطفال

قناة وناسه للأطفال تتميز بمحتواها المتنوع والهادف، والذي يساهم في تنمية قدرات الأطفال وتطوير مهاراتهم المختلفة: