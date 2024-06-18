عاجل! تعرف على كيفية طلب مساعدة من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية بالإمارات 2024

تعد مؤسسة محمد بن راشد الخيرية إحدى المؤسسات الإنسانية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تأسست بتوجيهات ورؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بهدف تعزيز العمل الخيري وتقديم المساعدة والدعم للفئات المحتاجة في المجتمع، بما في ذلك الفقراء والمرضى والأرامل والأيتام والأسر المتضررة، كما تهدف المؤسسة إلى تحسين جودة حياة هذه الفئات وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

خطوات تقديم طلب مساعدة من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية

للتقدم بطلب مساعدة من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية، يمكن اتباع الخطوات التالية عبر منصة الإمارات:

الدخول إلى الخدمة: قم بزيارة الرابط المتاح لخدمة تقديم طلب المساعدة على موقع المؤسسة.

الوصول إلى الخدمة: انقر على رابط الخدمة.

وافق على الشروط والأحكام، ثم انقر على أيقونة التأكيد.

اختيار طريقة تسجيل الدخول: اختر طريقة تسجيل الدخول المناسبة لك، سواء عن طريق رمز الوصول السريع OTP، أو رقم الملف، أو رقم الهاتف المحمول، أو رقم الهوية.

إنشاء ملف خاص: أنشئ ملفًا خاصًا بك كمقدم للطلب، وقم بتعبئة جميع البيانات الشخصية المطلوبة مثل بيانات الاتصال، وأفراد العائلة، والدخل، والالتزامات، وشرح الحالة.

تقديم المرفقات: أرفق المستندات المطلوبة المتعلقة بنوع المساعدة التي تحتاجها.

التأكد من البيانات: تأكد من صحة جميع الثبوتيات والبيانات المقدمة قبل تقديم الطلب.

تقديم الطلب: قدم الطلب، وستتلقى رسالة تأكيد بإكمال عملية التقديم.

مراجعة ودراسة الطلبات

يتم دراسة الطلبات من قبل الفريق المختص في المؤسسة لتقييم الحالات وتحديد الأولويات.

بعد اكتمال الإجراءات واتخاذ القرار، يتم تحويل الطلب إلى القسم المالي.

ستتلقى إشعارًا بضرورة مراجعة المؤسسة لاستلام المساعدة.

تعرف على كيفية التواصل مع مؤسسة محمد بن راشد

للتواصل مع مؤسسة محمد بن راشد الخيرية، يمكنك زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني والتقدم بطلب للمساعدات الإنسانية المختلفة.

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