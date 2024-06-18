أسرار وصفة لبان الدكر لبشرة أكثر نضارة وإشراقًا بطريقة طبيعية وآمنة

يعد لبان الدكر من أكثر المكونات الطبيعية المفضلة في عالم العناية بالبشرة، وهذا الكريم الطبيعي غني بالفوائد التي تساعد على الحصول على بشرة نضرة وخالية من البقع والتصبغات، والكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن وصفات طبيعية آمنة لتفتيح البشرة وإزالة مشكلات الاسمرار والتجاعيد، ويأتي الفضل في ذلك من احتواء لبان الدكر على مضادات الأكسدة القوية التي تعمل على إصلاح وتجديد خلايا البشرة وفي هذا المقال، اليكم أسرار استخدام لبان الدكر لبشرة أكثر نضارة وإشراقًا بطريقة طبيعية وآمنة.

لبان الدكر وإشراق البشرة وصفة طبيعية لتفتيح وتنقية البشرة

مكونات الوصفة:

ملعقة من لبان الدكر

ملعقة من النشا

نصف كوب من الماء المغلي

خطوات التحضير:

ضع لبان الدكر في الماء المغلي واتركه ينقع لمدة يوم كامل. في اليوم التالي، قم بتصفية منقوع لبان الدكر جيدًا واحتفظ بالماء المصفى. أضف النشا إلى الماء المصفى وضع المزيج على نار هادئة، مع التحريك المستمر حتى يتكاثف القوام. ارفع المزيج عن النار واتركه يبرد قليلاً. قبل استخدام الماسك، اغسل وجهك جيدًا للتخلص من أي شوائب أو بقايا مستحضرات تجميلية. ضع كمية مناسبة من الماسك على بشرتك وانتظر حتى يجف تمامًا. اشطف الوجه بالماء الفاتر ثم جففه بفوطة قطنية. ضع كريم ترطيب مناسب لبشرتك للحصول على نضارة وإشراق إضافيين.

استخدم هذه الوصفة الطبيعية مرتين أسبوعيًا للتمتع ببشرة أكثر نقاءً وإشراقًا ولبان الدكر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تجديد خلايا البشرة وعلاج مشكلات الاسمرار والتصبغات وجرب هذه الوصفة البسيطة واستمتع ببشرة صافية ولماعة