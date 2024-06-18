“ضمان ضد كسر الشاشة”.. مواصفات ومميزات وسعر هاتف vivo V30 lite

هاتف Vivo V30 Lite الجديد هو احدث إصدارات شركة فيفو والذي تم الإعلان عنها بشكل رسمي لإطلاقها في الأسواق، وقد جاء هذا الهاتف ضمن هواتف الفئة المتوسطة ليصبح منافسا قويا للهواتف الأخرى من نفس الفئة، واليكم في سطور هذا المقال المواصفات الكاملة للهاتف والسعر الذي جاء به في السوق المصري، هل يستحق الهاتف التجربة؟ سوف نتعرف على ذلك لاحقا تابعونا.

مواصفات هاتف Vivo V30 Lite

جاء الهاتف بواجهة مبنية على نظام تشغيل Android 14 مع دعم شبكات الاتصال 2G و 3G و 4G.

شاشة الهاتف من نوع AMOLED ومساحتها 6.67 إنش بدقة 1080×2400 بكسل، مع كثافة بكسلات حوالي 395 بكسل لكل بوصة، بالإضافة إلي دعم معدل التحديث بتردد 120 هرتز.

المعالج من نوع سناب دراجون 685 المعروف وبتكنولوجيا 6 نانو مما يقدم أداء متميز عند استخدام الهاتف.

خامة الهاتف الخارجية جاءت من البلاستيك بشكل كامل باستثناء إصدار منه جاء بظهر من الجلد باللون البنفسجي، وجاء وزن الهاتف أما 185 جرام أو 191 جرام مع أبعاد 162.4×74.9×7.8 مم.

بطارية الهاتف سعة 5000 مللي أمبير مع خاصية الشحن السريع بقوة 80 واط، بالإضافة إلي دعم الشحن العكسي عن طريق منفذ USB من نوع Type C.

يأتي الهاتف بنوع واحد من الإصدارات بمساحة تخزين صلبة سعة 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا بايت.

الكاميرا الأمامية الخاصة بالتصوير السلفي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0، بالإضافة إلى أنها تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080p@30fps.

الكاميرا الخلفية جاءت مزدوجة مع دعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080p@30fps، الكاميرا الخلفية الأولى وهي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8، الكاميرا الثانية للتصوير الواسع بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، مع فلاش أحادي من نوع فلاش LED.

سماعات الهاتف الخارجية من نوع Stereo ولكن الهاتف لا يدعم سماعات الأذن بمنفذ الـ3.5 مللي.

ألوان الهاتف المتوفرة هي الأخضر والأسود.

مميزات هاتف Vivo V30 Lite

جاء الهاتف يدعم تركيب شريحتي اتصال بالإضافة إلى إمكانية استخدام كارت ميموري لزيادة المساحة التخزينية.

الهاتف بمقاومة للماء والغبار بشهادة IP54.

يدعم مستشعر التقارب الحقيقي مع دعم لخاصية NFC.

وسائل الأمان بالهاتف تأتي في صورة بصمة الإصبع بأسفل الشاشة، مع دعم خاصية Face unlock.

يأتي الهاتف مع ضمان لمدة 18 شهر بالإضافة إلي ضمان لمدة 6 شهور ضد كسر الشاشة.

سعر هاتف Vivo V30 Lite

تم تحديد سعر الهاتف في السوق المصري للنسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام بسعر يتراوح 11990 جنيه مصري.