حمل بدون حظر WhatsApp Gold الإصدار الأخير!.. مميزات واتساب الذهبي الغير عادية مش هتستغنى عنه نهائي!!.. مزايا وعيوبه

في ظل انتشار العديد من التطبيقات الجديدة، أصبح تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold فضلاً عن أن التطبيق الجديد يحمل العديد من المميزات التي لا تُقارن مع أي تطبيق مراسلة أخر، ولذا فأصبح البحث عليه كثير للغاية، ويرغب ملايين المستخدمين في القيام بتنزيله، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

واتساب الذهبي الجديد WhatsApp Gold

مع أن تطبيق واتساب الذهبي لم يكن متوفرًا على متجر بلاي او ستور، إلا أن تحديثه يكون عبر بعض المواقع التي يمكنك البحث عنها بإستخدام التطبيق في خانة البحث، ولكن يجب الحذر أن هناك مواقع غير رسمية، لذا يُرجى الإنتباه منها، والعمل على الدخول إلى المواقع الرسمية المؤهلة للتطبيق، بالإضافة إلى إمكانية العمل على تحديثة مرة أخر بالنسبة للمستخدمين الذين قاموا بتنزيله، حتى يسهل استخدام الخدمات من خلاله.

مميزات وعيوب تطبيق واتساب الذهبي

من أبرز المميزات والعيوب المتمثلة في تطبيق واتساب الذهبي، عند القيام بتنزيله ما يلي:-