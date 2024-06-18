بالطعم الفلاحي الأصلي .. طريقة عمل الفطير المشلتت في دقائق مورق وطري لذيذ

هناك الكثير من الأسرار وراء تحضير فطير المشلتت اللذيذ والمحبوب لدى الكبار والصغار على حد سواء، واليكم الخطوات البسيطة والمضمونة لإعداد هذه الفطائر المشهورة بطعمها الشهي، وذلك بتكلفة منخفضة وستتعلم كيفية تحضير فطير المشلتت الحلو والحادق بمهارة، ليصبح جزءًا لا يتجزأ من وجبة الإفطار المفضلة لديك، سواء مع العسل أو الجبن وفي السطور التالية لنكشف أسرار إعداد هذه الأكلة اللذيذة والمحببة.
طريقة عمل الفطير المشلتت
الفطير المشلتت هو إحدى الأطباق الشعبية المميزة في المطبخ المصري، والتي تتميز بطعمها اللذيذ والشهي على الرغم من بساطة مكوناته، إلا أنه يتطلب بعض الخبرة في التحضير للحصول على نتيجة مثالية.
المكونات:
- كيلو من الدقيق
- نصف كيلو من الزبدة
- نصف ملعقة من الملح
- ملعقة من السكر
- ماء حسب الاحتياج عند العجن
طريقة التحضير:
- في إناء مناسب للعجن، نضع الدقيق والملح والسكر ونقلبهم جيداً.
- نضيف الماء البارد تدريجياً مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة ومناسبة.
- نعجن العجينة بشكل مستمر لمدة 15 دقيقة تقريباً حتى تصبح أكثر مرونة ومطاطية.
- نقسم العجينة إلى 9 كرات متساوية الحجم، ونغطي وجهها بالزيت.
- نترك العجينة لترتاح لمدة 30 دقيقة.
- بعد ذلك، نفرد كل كرة من العجين ونضع الزبدة عليها، ثم نطبقها مرة أخرى، وهكذا مع باقي الكرات.
- نفرد العجينة على صينية مدهونة بالزبدة، محافظين على شكلها الدائري.
- ندخل الصينية إلى فرن محمّى على درجة 180 درجة مئوية، ويستغرق الأمر حوالي 15 دقيقة فقط حتى تنضج.
- ثم نخرج الفطائر من الفرن ونقدمها ساخنة مع العسل أو الجبن.
- هذه الطريقة البسيطة تضمن لك الحصول على فطير مشلتت لذيذ وهش مثالي للاستمتاع به كوجبة فطور أو وجبة خفيفة