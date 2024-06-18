الحلقة الجديدة من المسلسل.. تمتع بمتابعة الحلقات الجديدة من مسلسل قيامة عثمان.. عرض قوي لحلقة 164

مسلسل قيامة عثمان هو من الأعمال الدرامية التاريخية التي استحوذت على اهتمام الجمهور في السنوات الأخيرة، حيث أصبح واحدا من أبرز الأعمال في تصنيف المسلسلات التركية، ويشهد نسبة مشاهدة مرتفعة باستمرار، يترقب عشاق الدراما التركية بفارغ الصبر عرض الحلقة 164 من قيامة عثمان، متوقعين أن تحمل المزيد من الأحداث المثيرة والتطورات الشيقة في القصة، سنقوم في الفقرات القادمة بتقديم نظرة أعمق على تفاصيل هذه الحلقة المنتظرة، وأوقات عرضها، والقنوات التي ستقوم بنقلها، لتستمتعوا بمتابعة أحدث التطورات في هذا العمل المميز.

مسلسل قيامة عثمان

تترقب الجماهير المتابعة لمسلسل قيامة عثمان بشغف شديد وصول الحلقة الجديدة بمجرد انتهاء الحلقة السابقة، وذلك لما يقدمه العمل الدرامي من مشاهد تشويقية وأحداث مبهرة تثير الحماس وتحبس الأنفاس، وتمتلئ بالإثارة والتشويق غير المسبوق، ومن الجدير بالذكر أن هذا المسلسل، الذي يحظى بشعبية واسعة، يعرض على قناة ATV التركية كل يوم أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرضه أيضا على شاشة قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة الحادية عشرة مساء يوم الخميس.

القنوات الناقلة للمسلسل

يتوق العديد من عشاق الدراما التركية، ولا سيما متابعي مسلسل قيامة عثمان، إلى معرفة التفاصيل المتعلقة ببث الحلقة 164 من هذا المسلسل المشوق، تزداد هذه الرغبة بشكل ملحوظ خاصة لمعرفة القنوات التي ستعرض الحلقة الجديدة، ولكي يتمكن المشاهدون من متابعة المسلسل على أجهزتهم، يجب عليهم ضبط جهاز الاستقبال بشكل دقيق وفق الترددات المحددة، ولضمان مشاهدة الحلقة 164 من مسلسل قيامة عثمان عبر قناة ATV التركية على القمر الصناعي نايل سات، يجب إعداد جهاز الاستقبال على التردد 10769، مع ضبط الاستقطاب على الوضع الأفقي، وتحديد معامل تصحيح الخطأ على 5/6، وضبط معدل الترميز على 27500، بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر قناة اليرموك الفضائية، التي تبث على نفس القمر الصناعي، وذلك من خلال ضبط التردد على 11678، مع إعداد الاستقطاب الأفقي، وضبط معدل الترميز على 27500، وتعيين معامل تصحيح الخطأ على 3/4.