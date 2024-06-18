تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

شهد تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد لعام 2024 إقبالا كبيرا على محركات البحث في الفترة الأخيرة، حيث تعتبر هذه القناة واحدة من أبرز القنوات الفضائية في العالم العربي، حيث أنها تنقل مسلسل المؤسس عثمان وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات والأفلام التركية التي تحظى بإعجاب العديد من المشاهدين، حيث قد نجحت القناة في جذب عدد كبير من المتابعين بفضل محتواها المميز والمتنوع.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

يمكنك استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات، على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

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تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

يمكنك استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي عرب سات، على النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكنك استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية على الريسيفر الخاص بك، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: