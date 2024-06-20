أعرف رصيدك بيخلص بسرعة ليه.. أسباب نفاذ رصيد كارت الكهرباء بشكل سريع أحذر هذه الأسباب

جهاز تنظيم الكهرباء يوضح أسباب نفاذ رصيد كارت الكهرباء، حيث أن العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية يواجهون مشكلة تتعلق بسرعة انتهاء رصيد كروت عداد الكهرباء المسبق الدفع مما يسبب لهم الإزعاج، هذه المشكلة أثارت استفسارات كثيرة خاصة مع تكرار حدوثها، وتمثلت الإجابة على هذه الاستفسارات من قبل جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، الذي شرح الأسباب التي تؤدي إلى يبدو أن العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية يواجهون مشكلة تتعلق بسرعة انتهاء رصيد كروت عداد الكهرباء المسبق الدفع.

أسباب نفاذ رصيد كارت الكهرباء

تمثلت الإجابة على هذه أسباب نفاذ رصيد كارت الكهرباء من قبل جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك الذي شرح الأسباب التي تؤدي إلى استنزاف الرصيد بسرعة وهي:

ارتفاع استهلاك الطاقة في المنزل، مثل استخدام الأجهزة الكهربائية الكبيرة مثل المكيفات أو المراوح بشكل مستمر.

التسريب في الأجهزة الكهربائية دورا في زيادة استهلاك الطاقة دون إشعار.

وجود مشاكل في العداد نفسه، مثل عدم دقته أو وجود خلل تقني يؤدي إلى تسجيل استهلاك زائد للكهرباء.

تكون الأسلاك الكهربائية القديمة أو الفواصل في الدائرة الكهربائية سببا في فقد الطاقة بشكل غير ضروري.

وضع الأشياء المعدنية فوق العداد الكهربائي.

قرار جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستخدم

جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك في جمهورية مصر العربية أصدر تنبيها حول أهمية ضبط توقيت الأجهزة الكهربائية مؤكدا أن هذا الإجراء يساهم في الحفاظ على استدامة الشحن الكهربائي، تفيد المعلومات الصادرة أن عدم ضبط التاريخ قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة استهلاك الكهرباء، حيث يعتقد البعض أن هذا الإجراء يساهم في الترشيد بما أن العدادات قد تسجل الاستهلاك تلقائيا خلال فترات انقطاع التيار.

وفي هذا السياق حث الجهاز المواطنين على تحديد بداية ونهاية دورة استخدام الكهرباء وفقا للأيام الأولى والأخيرة من كل شهر لضمان دقة حساب الفواتير، وأكد الجهاز على أهمية تقليل استخدام الأجهزة الكبيرة التي تستهلك الكهرباء بشكل كبير، مع التأكيد على عدم وضع أي أجسام معدنية على العدادات الكهربائية حيث قد يؤدي ذلك إلى زيادة غير مشروعة في الاستهلاك.