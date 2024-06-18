تردد قناة ONE DRAMA الجديد 2024 على النايل سات

يبحث عشاق المسلسلات التركية عن تردد قناة One Drama على القمر الصناعي نايل سات، حيث تعتبر القناة جديدة وتابعة لشبكة قنوات فوكس، حيث تم الترويج للقناة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث إن القناة متخصصة في عرض المسلسلات التركية الشهيرة التي لاقت شعبية واسعة بين الجماهير، كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار آراء المشاهدين فيما يفضلون متابعته عبر شاشة القناة.

تردد قناة ONE DRAMA على النايل سات

يمكنكم استقبال تردد قناة ONE DRAMA عبر القمر الصناعي نايل سات، على النحو التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11678 رأسي 27500 ¾

طريقة إضافة قناة ONE DRAMA على الرسيفر

من قائمة الرسيفر نختار “التركيب”. من تركيب نختار “قائمة الترددات”. ثم نضغط على الزر الأحمر في الريموت ونكتب التردد المذكور بالأعلى. بعد كتابة التردد نضغط على الزر الأزرق في الريموت لعمل بحث. بعد الانتهاء من البحث نضغط حفظ وسنجد القناة موجودة ضمن قائمة القنوات على الرسيفر.

طريقة أخرى للبحث على قناة ONE DRAMA

يمكن لمستقبلي تردد قناة FOX MOVIES القديم استقبال قناة ONE DRAMA أيضا على نفس التردد بدون عناء البحث حيث حلت قناة ONE DRAMA بديلة لقناة FOX MOVIES على نفس التردد.