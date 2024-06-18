أستعلم هُنـــا...إعلان نتائج الثالث متوسط بالعراق في عموم المحافظات ملفات pdf

بعد إعلان وزارة التربية في العراق عن انتهاء اختبارات الدور الأول للصف الثالث المتوسط في جميع أنحاء البلاد، والتأكيد على نجاح تلك الاختبارات وسير العملية التعليمية بهدوء دون أي شكاوى أو مشاكل، ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن الطرق الرسمية التي يمكنهم من خلالها استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط بكل سهولة، في هذا المقال، سنتناول جميع الخيارات المتاحة للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق، بدءًا من الرقم الامتحاني للطلاب وصولاً إلى الموقع الإلكتروني الرسمي والمدارس ومكاتب التربية

رابط الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط للعام 2024 في العراق

مع إعلان وزارة التربية في العراق عن انتهاء اختبارات الدور الأول للصف الثالث المتوسط، تبدأ مرحلة الانتظار الحماسية للطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة نتائجهم وللحصول على هذه النتائج بسهولة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

أولاً، يجب زيارة الموقع الرسمي لنتائج الطلاب الذي توفره وزارة التربية، والمعروف باسم “موقع نتائجنا الوزاري”أو موقع نتيجة نت

بعد الدخول إلى الموقع، سيكون هناك خيار مخصص لـ “نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول”، فقم بالنقر عليه. هذا سينقلك إلى الصفحة المخصصة لعرض هذه النتائج.

التالي، قم باختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب. هذا الخطوة مهمة لضمان الوصول إلى النتائج الصحيحة والخاصة بمنطقة الطالب.

بعد تحديد المحافظة، ستجد خيار “تنزيل النتائج PDF”، اضغط عليه لتنزيل ملف PDF يحتوي على نتائج الطلاب في تلك المحافظة.

لضمان حفظ نسخة من النتائج على جهازك، اضغط على خيار “حفظ الملف” بعد تنزيله وأخيرًا، اضغط على “عرض النتائج” لفتح الملف PDF والاطلاع على نتيجة الطالب.

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول

وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهودها لإعلان نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول في أقرب وقت ممكن، وذلك على الرغم من التحديات المتمثلة في إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تزيد من الضغط على فرق التصحيح والمراجعة لإنهاء أعمال تقييم أوراق الامتحانات، وتؤكد الوزارة على سرعة الانتهاء من المرحلة النهائية لإصدار النتائج، وذلك من خلال رفعها عبر الموقع الرسمي بكل دقة وشفافية وتؤكد الوزارة على ضمان حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها، مما يعزز الثقة في العملية التعليمية ويعد الطلاب للمراحل القادمة.