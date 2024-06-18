عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الجديد 2024.. متى موعد العرض!

حقق مسلسل قيامة عثمان نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وأصبح من أكثر المسلسلات المتربعة على عرش الأعمال التاريخية، في نقله للأحداث التاريخية وتجسيد شخصيات قيادية حققت نجاحات عالمية في القيام بفتحها إلى العديد من البلاد والقلاع المحتلة من الصليبين والمغول، حتى أن المسلسل ذات تم عرضه على 5 مواسم حتى الأن، وجاري في الوقت الحالي التحضير إلى الموسم السادس، الذي سيحمل أحداث أكثر إثارة وتشويقًا.

موعد عرض مسلسل عثمان الموسم السادس

من المتوقع أن تبدأ أولى حلقات الموسم السادس من قيامة عثمان في شهر أغسطس المقبل، التي سيكون في أخره، بعد الإنتهاء من تصوير عدة حلقات، وبالفعل يتم في الوقت الحالي التصوير إلى هذا الموسم مع تغيير شامل في الديكورات، وإضافات ممثلين جدد، وغيرها من التعديلات الأخرى التي ستتلاءم مع أحداث الموسم السادس، بما يجذب ملايين المتابعين كما فعل في الـ 5 مواسم الأخيرة.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

هناك العديد من القنوات الفضائية التي تقوم بنقل مسلسل قيامة عثمان، ومن بينها قناة الفجر الجزائرية، بحيث يمكنك استقبالها على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للأتي:-

أن تستقبل قناة الفجر الجزائرية على النايل سات.

وكذلك تردد القناة الجديد يكون 12034.

استقطاب قناة الفجر الجزائرية هو افقي.

معامل الترميز للقناة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

تردد قناة atv التركية

وتقوم قناة atv التركية بنقل حلقات مسلسل قيامة عثمان هو الأخر، ويمكنك تنزيلها كالأتي:-