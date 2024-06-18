نزل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية بجودة هائلة

انفردت قناة طيور الجنة، بتقديمها إلى محتوى أكثر من ممتع ما بين البرامج الطفولية والكرتونية المميزة، فضلاً عن أن القناة تقوم بإذاعة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل، بالإضافة إلى أن ذلك يكون عبر مختلف الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، لكي يُشاهدها أكبر عدد من المتابعين في مختلف الدول العربية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استقبل تردد قناة طيور الجنة الجديد

أما عن المعلومات الهامة حول قناة طيور الجنة الجديد أطفال، التي يتم نقلها على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، لمشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الكرتون، وفقًا للأتي:-

أن تستقبل قناة طيور الجنة على قمر صناعي نايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11315.

معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

استقطاب القناة لطيور الجنة هو عمودي.

في حين أن معامل تصحيح الخطأ لقناة طيور الجنة يكون ¾.

نزل تردد طيور الجنة 2024 على العرب سات

أما عن البيانات الخاصة بتنزيل قناة طيور الجنة أطفال لمشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل والكرتون، وذلك بإتباع الأتي:-

القمر الصناعي الأخر هو العرب سات.

التردد الجديد للقناة هو 11274.

في حين أن معامل الترميز لقناة طيور الجنة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

خطوات استقبال قناة طيور الجنة

وعن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها حتى يتم تنزيل التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال، لمشاهدة ما تقدمه القناة، وفقًا لما يلي:-