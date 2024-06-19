التقديم بعد العيد مباشرة.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في القاهرة والجيزة وكافة المحافظات والأوراق المطلوبة للتقديم

يشكل تنسيق الثانوية العامة 2024 في مصر مرحلة حاسمة للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، حيث يسعى الجميع للحصول على المعلومات الدقيقة و المحدثة بشأن هذه العملية، بعد إعلان المحافظين نتائج الثانوية العامة يتصارع الطلاب وأولياء الأمور للحصول على فرص تعليمية مرغوبة في مختلف المحافظات المصرية، وسنقدم لكم تنسيق الثانوية العامة 2024 في جميع محافظات مصر.

تنسيق الثانوية العامة 2024

سيبدأ التنسيق الأول للثانوية العامة 2024 للقبول في المدارس الثانوية بمحافظة القاهرة في بداية شهر يوليو، حيث ستستمر هذه المرحلة لمدة 13 يوما، تشمل هذه العملية تنسيق المدارس في مختلف المحافظات في مصر وهي كالتالي:

وصل تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة القليوبية نحو 240 درجة كحد أدنى.

تنسيق الثانوية العامة في محافظة المنوفية: 230 درجة كحد أدنى.

تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة الإسماعيلية: 230 درجة.

الثانوية العامة 2024 في محافظة بور سعيد: 249 درجة.

وصل تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة القاهرة: 245 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة الإسكندرية: 225 درجة.

الثانوية العامة 2024 في محافظة الشرقية: 238 درجة.

الثانوية العامة 2024 في محافظة الجيزة: 218 درجة.

وصل تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة المنيا: 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة أسيوط: 240 درجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2024

يوجد بعض الأوراق التي يجب توافرها قبل التقديم في الثانوية العامة 2024 وهي: