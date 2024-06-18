ثبتها دلوقتي .. تردد قناة beIN Sports Max 1-2-3 بي ان سبورت 2024 الناقلة لبطولة أمم أوروبا

العديد من عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم يبدأون في البحث عن تردد قناة beIN Sports Max 1-2-3 بي ان سبورت 2024 المفتوحة الجديدة على جميع الأقمار الصناعية، استعداداً لمشاهدة مباريات يورو 2024 بث مباشر على الهواء مباشرة، تعتبر شبكة قنوات beIN Sports Max من الشبكات الرائدة في نقل المباريات بجودة عالية من، حيث الصوت والصورة من خلال موقع البديل سنقدم لكم التردد الخاص بها على الأقمار الصناعية الشهيرة مثل النايل سات، عرب سات، وسهيل سات.

يتطلب هذا الموسم الرياضي الكبير لكرة القدم في أوروبا أن يكون لدى الجماهير والمشجعين وسيلة فعالة لمتابعة الأحداث عبر القنوات المختصة وتردد قناة beIN Sports Max يمثل الخيار الأمثل لمن يبحثون عن تغطية شاملة ومتميزة للمباريات.

تردد قناة beIN Sports Max 1-2-3 بي ان سبورت 2024

لمتابعي قنوات beIN Sports Max في عام 2024 يمكن الوصول إلى تردد قناة beIN Sports Max 1-2-3 بي ان سبورت 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة لضمان استقبالها بجودة عالية وبدون تشفير إليك تفاصيل ترددات كل قناة

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3.

التشفير: إرديتو فيديو جارد.

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B.

تردد قناة beIN Sports Max 2

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

التشفير: BISS.

القمر الصناعي: Nilesat 7°W.

تردد قناة beIN Sports Max 3

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التشفير: BISS.

القمر الصناعي: Nilesat 7°W.

هذه الترددات تمنح المشاهدين الفرصة للاستمتاع بأحدث الأحداث الرياضية والمباريات الهامة بجودة عالية ويمكن ضبط أجهزة الاستقبال لاستقبال القنوات بسهولة عبر الأقمار الصناعية المحددة لكل قناة.