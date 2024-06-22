خبر سعيد لأصحاب المعاشات.. موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات مع الزيادة الجديدة

خبر سعيد تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في مصر، حيث قامت الهيئة بزيادة معاشات التأمينات حوالي 11 مليون مواطن مصري والإعلان عن صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس 2024 لجميع المستحقين، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز دعمها للمعاشات وتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات في البلاد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، حيث تسعى الحكومة لمواجهة التحديات وتحفيز النمو الاقتصادي بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

خبر سعيد لأصحاب المعاشات 2024

خبر سعيد لأصحاب المعاشات 2024 بفضل هذه الزيادة سيتمكن أصحاب المعاشات من تحقيق مستويات معيشية أفضل وتلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل أفضل، وفي الأوساط الحكومية المصرية تم تحقيق إعلان سار مؤخرا من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث تمت زيادة معاشات المستحقين بنسبة 15% خلال شهر مارس الماضي، تأتي هذه الزيادة كإجراء استباقي بدلا من الزيادة المعتادة المقررة في يوليو نظرا لموجة الغلاء التي تأثرت بها البلاد مؤخرا.

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024

في ديسمبر 2024 ستقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، هذه العلاوات تأتي بعد أن تم صرف الدفعة الثالثة منها في مارس من نفس العام، ومن المقرر أن تكون هذه العلاوات جزءا من التدابير التي تهدف إلى دعم المعاشات وتحسين معيشة المستحقين لها في مصر، بالإضافة إلى ذلك حددت الهيئة موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 لجميع المستحقين وسيتم صرفها في الأول من يوليو، ومن الملاحظ أنه لم يتم إضافة زيادة إضافية على المعاشات في هذا الشهر بعد أن تم صرف زيادة سابقة في مارس 2024، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.