إعلان نتائج الثالث متوسط بالعراق عموم المحافظات ملفات pdf عبر موقع نتائجنا الدور الأول 2024

أعلنت الوزارة عن انتهاء اختبارات الدور الأول للصف الثالث المتوسط في جميع مدن ومحافظات العراق حيث تمت الاختبارات بنجاح وهدوء، دون تسجيل أي شكاوى أو مشاكل تؤثر على سير العملية التعليمية، وفي تلك الأثناء يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة استخراج نتائج ثالث متوسط في العراق، وكيفية الاستعلام عنها ومن خلال موقعنا نوفر إليكم كافة الطرق الرسمية التي يمكن من خلالها استخراج نتائج الثالث متوسط بكل سهولة من خلال الرقم الامتحاني للطلاب وكذلك توفير رابط مميز يعمل بكفاءة للإعلان عن النتائج.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالعراق

يمكنك الآن معرفة درجاتك في كل مادة فور صدورها باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية وتسجيل الدخول أو من خلال موقع نتائجنا الرسمي لاعتماد نتائج ثالث متوسط بالعراق أو قم بزيارة موقع “نتائجنا” للحصول على النتائج. أدخل رقمك الامتحاني. أو ابحث عن اسمك في ملفات PDF المتاحة. ستحصل على نتيجتك بكل سهولة بعد ذلك.

نتائج الصف الثالث متوسط بالعراق الدول الأول

وبعد إعلان انتهاء الاختبارات قبل إجازة عيد الأضحى المبارك فقد أوضحت الوزارة أنه يجري حاليًا رصد الدرجات لكل طالب وطالبة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة المستمرة للاختبارات، ومن المقرر أيضًا إعلان أسماء الأوائل في المحافظات المختلفة قبل الإعلان الرسمي عن نتائج الاختبارات، كما سيتمكن كافة الطلاب من الحصول على نتائجهم من خلال الرقم الامتحاني أو البحث بالأسماء في الملفات التي ستُرفع إلكترونيًا عبر موقع الوزارة وزارة التعليم العراقية وكذلك موقع نتائجنا لإعلان نتائج الطالب في عموم محافظات العراق.