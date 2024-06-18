خصومات حتى 25 يونيو… عروض كارفور مصر 2024 بخصومات هائلة علي كافة الاجهزة الكهربائية والمواد الغذائية

عروض كارفور مصر 2024، مع حلول أيام عيد الأضحى المبارك بدأ الكثير من المواطنين يبحثون عن عروض كارفور اليوم لمعرفة السلع التي أعلنت عنها السلسلة التجارية والاستفادة منها، يعكس هذا الاهتمام المتزايد أهمية العروض الخاصة التي تقدمها السلاسل التجارية خلال موسم الاحتفال والعطلات، حيث يسعى المواطنون إلى توفير المال والاستفادة من الخصومات المتاحة.

في ظل هذا الإقبال يتطلع الجميع إلى معرفة التفاصيل الدقيقة للعروض والتخفيضات المتاحة في كارفور وهذا ما يجعل البحث مستمرا، لذا نحن هنا في موقعنا الإخباري البديل نسعى إلى تقديم كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالعروض الحالية لكارفور لتسهيل عملية التسوق والاستفادة من العروض بأقصى درجات الفائدة للمستهلكين.

عروض كارفور مصر 2024

بعد أن انتشرت البحوث على منصات التواصل الاجتماعي من قبل المستهلكين وزبائن متاجر كارفور في اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك بخصوص عروض كارفور مصر 2024 سنقدم لكم في السطور التالية قائمة بالسلع التي أعلنت عنها إدارة كارفور في يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024:

سجل سعر زيت خليط بسعة 600 مل هدية يوم الاثنين الموافق 18 يونيو 2024 بقيمة 30 جنيها مصريا بدلا من 42 جنيهًا مصريا بخصم يصل إلى حوالي 29%.

سجل سعر زيت خليط ظاظا بسعة 700 مل اليوم الاثنين الموافق 18 يونيو 2024 بحوالي 32.45 جنيها مصريا بدلا من 42.95 جنيها مصريا مما يعادل خصما يصل إلى حوالي 24%.

مجلة كارفور اليوم

بعد أن قام المستهلكون وزبائن متاجر كارفور بالبحث عن عروض كارفور في اليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك سنقدم لكم اليوم عروض كارفور التي أعلنت عنها إدارة المتجر كالتالي: