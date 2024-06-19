هتنور في ايدك.. طريقة تنظيف الكرشة في المنزل والتخلص من الزفارة في دقايق فقط.. جربيها ومش هتندمي

الكرشة هي أحد الأطباق الشعبية في العديد من الثقافات، وتعتبر جزءا من معدة الحيوانات، وخاصة الأبقار، على الرغم من مذاقها اللذيذ عند الطهي، إلا أن عملية تنظيفها تعتبر من أكثر المهام تحديا لذا، من الضروري معرفة الخطوات الصحيحة لضمان إزالة الشوائب وتحقيق النظافة المطلوبة، وفي مقال اليوم سوف نتعرف على طريقة تنظيف الكرشة بطريقة سهلة وبسيطة دون عناء.
الأدوات المطلوبة للتتضيف
- سكين حاد.
- وعاء كبير.
- ماء بارد وماء ساخن
- خل أبيض
- ملح خشن
- ليمون
خطوات تنظيف الكرشة
- الغسل الأولي: ابدأ بغسل الكرشة بالماء البارد لإزالة الأوساخ والشوائب السطحية.
- التقطيع: إذا كانت الكرشة كبيرة، قم بتقطيعها إلى قطع أصغر لتسهيل عملية التنظيف.
- الكشط: استخدم سكين حاد لكشط الطبقة العلوية من الكرشة برفق لإزالة الأوساخ العالقة، تجنب الضغط الزائد لتفادي تمزيق الكرشة.
- نقع في الخل: ضع الكرشة في وعاء كبير يحتوي على ماء دافئ مضاف إليه كوب من الخل الأبيض واتركها لمدة 30 دقيقة، هذا يساعد في قتل الجراثيم وتليين الشوائب المتبقية.
- غسل بالماء الساخن: اغمر الكرشة في ماء ساخن لبضع دقائق، يساعد الماء الساخن في تفكيك الدهون المتراكمة وجعل الكرشة أسهل في التنظيف.
- الفرك: استخدم الملح الخشن وقطع الليمون لفرك الكرشة جيدا، الملح يعمل كمادة كاشطة تزيل الشوائب، بينما يساعد الليمون في التخلص من الرائحة الكريهة.
- الشطف بالماء البارد: بعد الفرك، اشطف الكرشة جيدا بالماء البارد لإزالة بقايا الملح والليمون، تأكد من أنها نظيفة وخالية من الشوائب.