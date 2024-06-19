هتنور في ايدك.. طريقة تنظيف الكرشة في المنزل والتخلص من الزفارة في دقايق فقط.. جربيها ومش هتندمي

الكرشة هي أحد الأطباق الشعبية في العديد من الثقافات، وتعتبر جزءا من معدة الحيوانات، وخاصة الأبقار، على الرغم من مذاقها اللذيذ عند الطهي، إلا أن عملية تنظيفها تعتبر من أكثر المهام تحديا لذا، من الضروري معرفة الخطوات الصحيحة لضمان إزالة الشوائب وتحقيق النظافة المطلوبة، وفي مقال اليوم سوف نتعرف على طريقة تنظيف الكرشة بطريقة سهلة وبسيطة دون عناء.

الأدوات المطلوبة للتتضيف

سكين حاد.

وعاء كبير.

ماء بارد وماء ساخن

خل أبيض

ملح خشن

ليمون

خطوات تنظيف الكرشة