هبوط حاد الحقى خزنى.. اسعار الفراخ البيضاء الأربعاء 19 يونيو 2024 في الأسواق والمستهلك

تشهد اسعار الفراخ البيضاء الأربعاء 19 يونيو 2024 استقرارا ملحوظا في تعاملات بورصة الدواجن والأسواق خلال رابع أيام عيد الأضحى وذلك وفقاً لما ذكرته بورصة الدواجن الرئيسية، يأتي هذا الاستقرار بعد أن شهدت أسعار الدواجن والبيض بأنواعها انخفاضاً ملحوظا منذ بداية شهر أبريل الماضي.

منذ بداية شهر أبريل لاحظ المستهلكون تراجعا في أسعار الدواجن والبيض وهو ما انعكس بشكل إيجابي على ميزانيات الأسر التي تعتمد بشكل كبير على هذه المنتجات الغذائية الأساسية، هذا الانخفاض يمكن أن يعزى إلى عوامل عدة من بينها زيادة الإنتاج وتحسن الظروف المناخية، مما أدى إلى وفرة العرض مقارنة بالطلب.

اسعار الفراخ البيضاء الأربعاء 19 يونيو 2024

تم تسجيل أسعار الفراخ البيضاء بين 88 و 89 جنيهًا للكيلو وتم بيعها في الأسواق بأسعار تتراوح بين 98 و 99 جنيها للكيلو، أما أسعار الدواجن الحمراء والساسو فقد سجلت بـ 95 و 96 جنيها للكيلو في البورصة وباعت في الأسواق بأسعار تتراوح بين 105 و 106 جنيهات للكيلو، بالنسبة لسعر كيلو الفراخ الامهات البيضاء فقد سُجل بمبلغ 72 جنيهًا للكيلو وتم بيعه في الأسواق بـ 82 جنيهًا للكيلو.

أما سعر كيلو الفراخ البلدي، فقد سجل بين 115 و 116 جنيها للكيلو ووصل سعره في الأسواق إلى 125 و 126 جنيها للكيلو، فيما يتعلق بسعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 فقد تراوح بين 235 و 245 جنيها، وذلك بحسب التفاوت في الأسواق المختلفة

أسعار البيض اليوم

تم تسجيل سعر كرتونة البيض الأحمر بمبلغ 152 جنيها عند الجملة وتم بيعها للمستهلك بسعر يبلغ حوالي 162 جنيها.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فقد سجل بمبلغ 151 جنيها للكرتونة عند الجملة وتم بيعها للمستهلك بـ 161 جنيها.

أما بالنسبة لسعر كرتونة البيض البلدي فقد سجل بمبلغ 126 جنيها عند الجملة وتم بيعها للمستهلك بسعر حوالي 136 جنيها.