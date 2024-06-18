كارثة كبيرة احذر منها.. 4 حالات هتوقف بطاقة التموين وهترجع تندم بسببها… اعرفها وخلي بالك منها

توجد العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى وقف بطاقة التموين عن صرف السلع المدعمة والخدمات الأخرى التي توفرها الحكومة، وهذه الأسباب قد أعلنت عنها رسميا وزارة التموين والتجارة الداخلية، من بين هذه الأسباب، هناك ما يجب على حاملي البطاقات التموينية تجنبه بشدة لتفادي حذفهم بشكل نهائي من منظومة الدعم التمويني، مما سيحرمهم من الفوائد التي يقدمها هذا النظام، ومن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى وقف بطاقة التموين هي تقديم بيانات غير صحيحة عند استخراج البطاقة أو عدم تحديث البيانات بانتظام، بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم بدون وجه حق، الوزارة تتخذ إجراءات صارمة في هذا الصدد لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين فقط.

حالات وقف بطاقة التموين

يوجد مجموعة من الظروف التي تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين بشكل نهائي، مما يمنع استخدامها في الحصول على السلع التموينية والخبز على حد سواء، بينما توجد حالات أخرى تتسبب في إيقاف البطاقة عن صرف السلع فقط، مع استمرارها في صرف الخبز، بالإضافة إلى ذلك، هناك حالات تؤدي إلى إلغاء البطاقة وحذفها بالكامل من منظومة الدعم الحكومية، وتتضمن هذه الحالات ما يلي:

تلف الشريحة النحاسية للبطاقة: يؤدي خدش أو تلف الشريحة النحاسية الموجودة في بطاقة التموين إلى توقفها عن العمل وعدم قدرتها على صرف السلع والخبز، في هذه الحالة، يجب على حامل البطاقة التوجه إلى مكتب التموين المختص أو استخدام بوابة مصر الرقمية لطلب بطاقة بديلة بسبب التلف.

التوقف عن الاستخدام لمدة طويلة: إذا لم يتم استخدام البطاقة للحصول على السلع والخبز لمدة تصل إلى 6 أشهر متواصلة، فإن ذلك يعتبر دليلا على أن الأسرة ليست بحاجة إلى الدعم المقدم، وبالتالي يتم إيقاف البطاقة نهائيا.

بعض الحالات الاخري