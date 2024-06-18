اخر موعد.. تقديم الصف الاول الابتدائي 2024-2025 وفقاً لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

يعتبر موعد تقديم الصف الاول الابتدائي 2024-2025 في المدارس الحكومية والتجريبية من أكثر المواضيع التي تحظى بعمليات بحث مكثفة عبر محرك جوجل، مع اقتراب نهاية العام الدراسي الحالي 2023-2024 يسعى العديد من أولياء الأمور لمعرفة التفاصيل الضرورية ورابط التقديم المتاح عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تنتهي عملية تقديم الصف الاول الابتدائي 2024-2025 في وقت قريب بعد انتهاء العام الدراسي الحالي، حيث يتطلب الأمر من أولياء الأمور تجهيز الأوراق والمستندات اللازمة لضمان تقديم طلبات الالتحاق لأبنائهم بشكل صحيح وفي الموعد المحدد، يعد التقديم للصف الأول الابتدائي خطوة حاسمة في مسيرة الطفل التعليمية،حيث يختار الأهل البيئة التعليمية المناسب لأطفالهم، سواء في المدارس الحكومية والتجريبية.

تقديم الصف الاول الابتدائي 2024-2025

عندما يُفتح باب التقديم الرسمي للصف الأول الابتدائي يجب على أولياء الأمور الدخول إلى منصة التقديم يمكن الوصول إلى هذه المنصة من خلال الرابط المخصص لذلك واتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول مباشرة عبر موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم. في حالة عدم وجود حساب ستحتاج إلى إنشاء حساب جديد باتباع التعليمات المتاحة على الموقع. بمجرد الدخول إلى المنصة، أدخل الرقم القومي الخاص بولي الأمر وكلمة المرور الخاصة بك هذا سيتيح لك الوصول إلى النظام والبدء في عملية التقديم. من الصفحة الرئيسية اختر أيقونة الطلبات ثم اختر نوعية المدرسة التي ترغب في التقديم لها، سواء كانت مدرسة حكومية أو تجريبية. ابدأ عملية التسجيل من خلال إدخال كافة البيانات المطلوبة للطفل بما في ذلك الاسم الكامل تاريخ الميلاد، والجنس. تأكد من ادخال المعلومات بدقة لتجنب أي مشكلات في عملية القبول. بعد إدخال بيانات الطفل سيطلب منك إدخال بيانات الوالدين بالتفصيل بما في ذلك الأسماء الكاملة، أرقام الهواتف، والبريد الإلكتروني. يجب أيضا إدخال عنوان الإقامة بالتفصيل، حيث ستكون الأولوية في القبول للمدارس القريبة من مكان الإقامة. سجل الرغبات وفقا لتفضيلات مع مراعاة أن الأولوية تعطى للمدارس القريبة من مكان السكن تأكد من ترتيب الرغبات بعناية لتتوافق مع ما تراه مناسبًا لطفلك. بعد إتمام جميع الخطوات السابقة وإدخال جميع المعلومات بدقة اضغط على خيار حفظ البيانات لضمان تخزين جميع التفاصيل في النظام.

موعد التقديم للصف الأول الابتدائي

من المتوقع أن يتم إعلان نتائج التقديم للصف الأول الابتدائي لعام 2024 في المدارس الرسمية والرسمية للغات شهر يوليو المقبل، كما جرت العادة في الأعوام السابقة ستتاح الفرصة لأولياء الأمور لتقديم طلبات الالتحاق عبر رابط مخصص سيتم توفيره على بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والذي يمكن الوصول إليه من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

وقد حددت وزارة التربية والتعليم سن القبول للصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية والرسمية للغات ليكون بين 6 و9 سنوات، باستثناء يوم واحد في 1 أكتوبر 2024، يتم احتساب عمر الطفل استنادًا إلى المعلومات المتاحة في كل إدارة تعليمية مما يساعد في تحديد الأطفال المؤهلين للالتحاق بشكل دقيق.