ملكك بجد! شقق جاهزة للتسليم بـ 40 ألف جنيه مقدم.. سارعوا بالحجز قبل فوات الفرصة!

تستعد وزارة الإسكان والمرافق إلى طرح وحدات سكنية تحت مبادرة سكن لكل المصريين وذلك من خلال الإعلان عن حجز شقق سكنية والذي من المقرر أن يكون خلال الأيام القليلة القادمة، وبناءً على ما جاء في تصريحات مصادر مسؤولة في وزارة الإسكان من المقرر أن توفر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إعلان حجز الوحدات في بعض المدن الجديدة خلال الشهر المقبل.

مساحات وأسعار شقق سكن لكل المصريين 2024

يتضمن الطرح الجديد من مبادرة سكن لكل المصريين وحدات تم تشطيبها بالكامل وعلى مساحات مختلفة تبدأ من 75 متر بسعر 400 ألف جنيه يتم دفع مقدم حجز 40 ألف جنيه وباقي المبلغ يتم تقسيطه بنظام التمويل العقاري لفترة تصل إلى 30 عام، أيضًا يتضمن الطرح شقق بمساحات 90 متر بسعر 550 ألف جنيه بمقدم حجز 55 ألف يتم التقسيط بنظام التمويل العقاري لمدة تصل حتى 30 عام.

كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 2024

وفقًا لبعض مصادر وزارة الإسكان سيتم توفير كراسات الشروط في مكاتب البريد بعد أن يتم الإعلان الرسمي خلال الشهر المقبل جدير بالذكر أن الحجز يتم بشكل إلكتروني من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي الرسمي على الإنترنت:

الجدير بالملاحظة أنه لا توجد أسبقية الحجز ولكن التخصيص سيتم لمن تنطبق عليه الشروط.

كما أكدت وزارة الإسكان على أن نظام الأولوية سيتم تطبيقه في حال كان عدد المتقدمين عن عدد الوحدات التي تم طرحها.

أماكن شقق سكن لكل المصريين 2024

وفرت الوزارة 70 ألف وحدة في العديد من المدن الجديدة على رأسها حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان ومدينة العبور الجديدة و15 مايو وأيضًا مدينة بدر والمنصورة الجديدة وأسيوط الجديدة وبني سويف الجديدة وقنا الجديدة وغيرها من المدن الأخرى.