بشرة خير للشباب: شقق سكنية بدون شروط.. حجز شقتين مُتاح!

إن الهيئة العامة الخاصة بـ تعاونيات البناء والإسكان تدرس طرح شقق سكنية للشباب بدون أي شروط، حيث صرح رئيس مجلس الإدارة المهندس اللواء وليد البارودي طرح تلك الشقق لفئة الشباب المقبلين على الزواج، وسوف نوضح كافة الأمور التي وردت بخصوص هذا القرار بصورة مفصلة خلال مقالنا.

طرح شقق سكنية للشباب بدون أي شروط

أوضح المهندس اللواء وليد البارودي أن من يتزوج الآن لديه عبئ في شيئين الأول مساحة الشقة والآخر والأهم أنه يقوم بشراء الشقة بسعر المتر، وأوضح أنه في حالة شراء الشاب شقة بسعر 2 مليون وكانت مساحتها 120 متر، كان من الممكن أن يدفع مليون فقط إن كانت مساحتها 60 متر.

كما أضاف أنه تمت مراعاة التصميمات المعمارية من قبل هيئة تعاونيات البناء والإسكان، وذلك للوحدة التي تبلغ مساحتها 60 متر، حيث أنه من المقرر أن يتم تنفيذ وحدة أخرى بجوارها تكون بنفس المساح، وذلك لتيسير الأمر على من يريد شراء وحدة أخرى وضمها على وحدته الأساسية، بما لا يعيق ترتيب الوحدة، ولعل ذلك السبب الذي أطال مدة التصميم.

موقع شقق تعاونيات البناء والإسكان للشباب

أعلن وليد البارودي أنه سوف يتم طرح الشقق 60 متر داخل مدينة بدر، حيث تقع الشقق بالقرب من العاصمة الإدارية، وذلك تيسيرًا على العاملين والموظفين في العاصمة عملية التنقل من الشقق السكنية الخاصة بهم وحتى محل عملهم بكل سهولة.

شروط حجز شقق تعاونيات البناء والإسكان للشباب

تم تأكيد أحقية المواطنين في الحصول على وحدات سكنية صادرة من تعاونيات البناء والإسكان بلا أي شروط، مما يعني أنه سوف يحصل المواطن المتقدم على وحدات سكنية مدعمة، وذلك في حالة عدم حصوله من قبل على وحدة مدعمة من قبل الدولة.