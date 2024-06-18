مستقبلك ينتظرك! اكتشف أفضل التخصصات الجامعية المطلوبة لضمان وظيفة مميزة في السعودية

اختيار التخصص الجامعي من الأمور المزعجة لطلاب الثانوية العامة خاصة وأن سوق العمل في المملكة يتطلب العديد من المجالات حيث يزيد الطلب على بعض التخصصات الجامعية وذلك لسد العجز في العديد من الوظائف، يأتي ذلك في ظل سعي المملكة إلى تقليل نسبة البطالة في رؤية 2030 وبذلك تسهم في توفير الآلاف من فرص العمل للخريجين الجدد.

أفضل التخصصات الجامعية في المستقبل

يعتبر مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات من أهم وأبرز المجالات المطلوبة خاصةً مع انتشار التكنولوجيا الواسع ودخولها إلى الكثير من أنشطة الحياة المتنوعة مما جعل الإقبال على دراستها أكبر لمستقبلها المضمون في سوق العمل السعودي، كما تتنوع التخصصات التي تحتاج المملكة إلى شغلها مستقبلًا وبالتالي يمكن لطلاب الثانوية العامة التقديم للدراسة بها، لذلك نذكر أبرزها في الآتي:

التقديم على دراسة الطاقة المتجددة.

كما يبرز الاحتياج إلى تخصص الأمن السيبراني.

بالإضافة إلى ذلك تخصص الروبوتات.

تخصصات الهندسة النووية.

هندسة الذكاء الاصطناعي.

أيضًا علوم البيانات الضخمة.

هندسة البرمجيات.

نظم المعلومات الإدارية.

هندسة الميكانيك.

تصميم الألعاب.

تخصصات تحتاج إليها السعودية في المستقبل

ترتفع نسبة الاحتياج إلى بعض التخصصات الهامة بوتيرة متسارعة وذلك نظرًا لأهميتها القصوى في ظل سعي المملكة نحو توفير أكبر قدر من فرص العمل والقضاء على البطالة ضمن نظرتها المستقبلية لرؤية المملكة 2030 لذلك فتحت المجال أمام العديد من التخصصات الجامعية التي يمكن التقديم عليها من قبل طلاب الثانوية العامة، ومن هذه التخصصات نذكر الآتي: