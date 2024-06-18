فرصة العمر! وظائف براتب 12000 جنيه شهريا في القاهرة.. قدم طلبك الآن

تسعى جمهورية مصر العربية لتوفير العديد من فرص العمل للشباب لذا وفرت فرصة لخريجي الجامعات.. وظائف براتب 12000 جنيه شهريا بشروط سهلة في القاهرة، حيث تقوم بعض الشركات بالمساعدة في ذلك من خلال توفير وظائف للشباب، وقد أعلنت أحد شركات القطاع الخاص في مجال مبيعات السيارات عن احتياجها لموظفين في القاهرة، مع العلم أن الراتب الذي تقدمه الشركة مجزي جدًا وقد يصل لنحو 12 ألف جنيه مصري، مع العلم أنه يجب على المتقدم أن يجيد اللغة الإنجليزية.

وظائف براتب 12000 جنيه شهريا في القاهرة

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص المتقدمين حتى تتمكن من القبول في هذه الوظيفة، وسوف نعرض لكم هذه الشروط فيما يلي:

أولًا يجب تقديم موقف التجنيد الخاص بالمتقدم بشكل واضح، وذلك بالنسبة للذكور.

كذلك ينبغي أن يكون الشاب المتقدم ذا مظهر حسن.

وأيضًا يشترط إجادته للغة الإنجليزية على الأقل بمستوى متوسط.

كما يجب أن يمتلك المتقدم القدرة على الإقناع.

مع العلم أن مواعيد العمل تكون من الساعة الـ 11:00 صباحًا وحتى الساعة الـ 8:00 مساءً، بالإضافة إلى أن يوم الجمعة يكون إجازة رسمية أسبوعيًا، وسوف يكون العمل بدوام كامل.

مميزات الوظيفة

سوف يحصل للشخص المقبول في الوظيفة على راتب يتراوح ما بين 5000 إلى 6000 شهريًا، كما أنه سوف يحصل على عمولات تتراوح ما بين 2000 وحتى 6000 جنيه، وفي حالة العمل لوقت إضافي يتم حسابه وإضافته إلى الراتب.

طريقة التقديم على الوظيفة

يمكن التقديم على هذه الوظيفة بكل سهولة ويسر وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: