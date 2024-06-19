تستاهلو كثر خاوتي الجزائريين || منحة أخرى يستفيد منها كل المقصيين المحرومين من منحة البطالة 2024 .. هدية من الرئيس تبون!!

ازدادت معدلات البحث خلال الآونة الأخيرة عن منحة أخرى يستفيد من كل المقصيين المحرومين من منحة البطالة 2024، حيث تقدم الحكومة الكثير من المنح لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة أفضل لكل أصحاب الدخل المنخفض والأسر الفقيرة في الجزائر، من أبرز هذه المنح المنحة الجزافية الجديدة 2024 تشمل العائلات التي لا يوجد لديها دخل ثابت، والأفراد فوق الستون عاماً وليس لديهم مصدر دخل بالإضافة إلى المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم كافة التفاصيل حول المنحة الجزافية.

منحة أخرى يستفيد من كل المقصيين المحرومين في الجزائر 2024

أتاحت الحكومة الجزائرية منحة يمكن لكافة المحرومين والذين تم اقصاؤهم من المنح الأخرى يمكن التقديم عليها تدعى هذه المنحة المنحة الجزافية فهي تعاون مشترك بين الحكومة الجزائرية ووكالة التنمية الاجتماعية لسد احتياجات المواطنين الغير محتاجين في ظل التضخم الاقتصادي العالمي فيتم تقديم مبلغ مالي يصرف شهرياً ليس هذا فحسب بل يمكن للمستفيدين الحصول على بطاقة الشفاء الخاصة بتوفير الرعاية الطبية الغير مدفوعة الأجر في المرض.

شروط المنحة الجزافية بالجزائر 2024

هناك مجموعة من الشروط التي ينبغي تحقيقها في المتقدم حتى يحظى بفرصة الاستفادة من منحة الجزافية بالجزائر، تتلخص هذه الشروط في التالي’

تقديم ما يثبت عدم وجود دخل للمتقدم موقع بتوقيع اليد.

نسخة من شهادة الميلاد.

شهادة عائلية لكي يثبت بها عدد أفراد العائلة.

شهادة إقامة لا تتعدى ال 6 أشهر.

شهادة تفيد عدم انتساب المتقدم إلى صندوق التقاعد الوطني.

إذا كان المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة يجب تقديم صورة من الكارت الأصلي للإعاقة.

الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية 2024

يتساءل العديد في الجزائر عن الفئات المستحقة المنحة الجزافية وهذه الفئات هي:

المرأة التي لا يتجاوز عمرها 60 عاماً من المطلقات والأرامل.

الرجال الذين تجاوزوا عمر ال 60 عام وعاطلون.

الأفراد المصابين بالأمراض المزمنة علاجها صعب.

المكفوفين والفاقدين السمع.

ذوي الإعاقات الذهنية والجسدية.

الأسر التي تعول أطفال معاقين أقل من 18 عام.

كم مبلغ المنحة الجزافية الجديدة 2024 ؟

قيمة مبلغ المنحة الجزافية لعام 2024 هو 7000 آلاف دينار جزائري،بينما يحصل ذوي الاحتياجات الخاصة على مبلغ 12000 ألف دينار، ولكن حتى هذه اللحظة فإنه يتم التعامل بالمبلغ القديم.