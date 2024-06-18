“اعمليها بدل ما تشتريها” طريقة عمل كيكة الهوهوز في المنزل

كيكة الهوهوز هي وصفة حلويات محبوبة لدى الجميع، بسبب وجودها في العديد من المحلات بفضل طبقاتها الغنية بالشوكولاتة اللذيذة، وإليكي سيدتي طريقة سهلة وسريعة لتحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، حتى تستمتعي بها مع عائلتك وأصدقائك، واعمليها في منزلك بدل من شرائها من الخارج، وستضمني جودة صحتها.

مكونات كيكة الهوهوز

4 بيضات.

كوب سكر.

كوب دقيق.

نصف كوب كاكاو بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب كريمة خفق.

نصف كوب سكر بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة عمل كيكة الهوهوز

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. في وعاء قومي بوضع الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر واخلطيهم. في وعاء آخر اخفقي البيض والسكر والفانيليا بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط فاتح اللون وكريمي القوام. أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط البيض مع الخفق المستمر حتى تتجانس المكونات. صبي الخليط في قالب كيك مستطيل مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق، ضعي القالب في الفرن لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى ينضج الكيك. أثناء خبز الكيك اخفقي كريمة الخفق مع السكر البودرة والفانيليا حتى تصبح كثيفة. بعد أن يبرد الكيك تمامًا، قطعيه إلى نصفين بالعرض، ضعي طبقة من الكريمة على النصف السفلي، ثم غطيها بالنصف العلوي. غطي الكيكة بالكامل بالكريمة المتبقية، وزينيها برش الكاكاو البودرة أو الشوكولاتة المبشورة حسب الرغبة.

ما هي فوائد الكيكة الهوهوز؟