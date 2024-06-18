الآن اللينك الرسمي للاستعلام عن نتائج المراسلة في الجزائر 2024 وكيفية حساب معدل الامتحان

ينتظر العديد من الطلاب والطالبات في الجزائر بفارغ الصبر إعلان نتائج اختبار المراسلة، وقد أشارت وزارة التربية الوطنية إلى قرب اكتمال الإجراءات اللازمة لإعلان النتائج ونظرا للأهمية الكبيرة لهذه النتائج، ازداد البحث عبر محركات البحث لمعرفة كيفية الاستعلام عنها إلكترونياً، وخلال المقال الحالي سنقدم لكم كل التفاصيل المتعلقة بكيفية الاستعلام عن نتائج المراسلة لعام 2024 في الجزائر.

كيفية الاستعلام عن نتائج المراسلة في الجزائر 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج اختبارات المراسلة بسهولة عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد: افتح متصفح الإنترنت الخاص بك واذهب إلى الموقع الرسمي للديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد.

البحث عن خيار نتائج المراسلة: بمجرد دخولك إلى الموقع، ابحث عن الرابط أو الخيار الذي يتيح لك الوصول إلى نتائج المراسلة، وعادةً ما يكون هذا الخيار بارزًا على الصفحة الرئيسية أو في قائمة الخدمات.

إدخال رقم التسجيل الخاص بك: أدخل رقم التسجيل الذي حصلت عليه عند تسجيلك للامتحان، تأكد من إدخال الرقم بشكل صحيح لتجنب أي أخطاء في عرض النتائج.

عرض النتيجة: بعد إدخال رقم التسجيل، اضغط على زر “عرض النتيجة” أو ما يعادلها. ستظهر تفاصيل نتيجتك على الشاشة في غضون لحظات قليلة، مما يتيح لك الاطلاع على درجاتك ومعدلك.

معدلات النجاح هذا العام

بعد استلام نتائجهم من الامتحانات، يواجه العديد من الطلاب والطالبات تحدي حساب معدل النجاح، ووفقًا للوزارة الوطنية، يجب أن يحصل الطالب على درجة لا تقل عن 10 من 20 ليعتبر ناجحًا في الامتحان، إليكم طريقة حساب المعدل النهائي بالتفصيل:

حساب معدل الامتحان

يتم ضرب معدل الامتحان بمعامل 2، على سبيل المثال، إذا حصل الطالب على 12 من 20 في الامتحان، يتم حساب ذلك كالتالي: 12 × 2 = 24.

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