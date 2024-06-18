تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي واحدة من ضمن القنوات العربية التي يتابعها الكثير من المشاهدين، حيث تقدم القناة مجموعة من الأفلام الوثائقية وأفلام العلوم والثقافة وتاريخ السيارات والعديد من البرامج التعليمية المدبلجة إلى اللغة العربية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

هي أحد القنوات الإماراتية التابعة لناشيونال جيوغرافيك العالمية، وتملكها شركة أبوظبي للإعلام بالشراكة مع شبكة فوكس المتخصصة في إنتاج الأفلام الوثائقية، حيث انطلقت القناة في عام 2009 ويتم بث القناة من مدينة أبو ظبي، وتبث القناة مجاناً على القمر الصناعي المصري النايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

تستطيع ضبط تردد القناة علي القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:-

تردد القناة: 11411

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

ويمكن استقبال إشارة القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:-

تردد القناة: 11804

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

القمر الصناعي: عرب سات.

طريقة ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال

يمكن ضبط إشارة القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال التالي:-

اختيار زر القائمة من الريموت كونترول.

اختيار من الصفحة زر التركيب.

بعد ذلك ضبط الهوائي.

اختيار إضافة قناة جديدة.

اختيار القمر الصناعي.

تقوم بكتابة تردد القناة في المكان المخصص له.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر البحث.

يتم تنزيل القناة ثم الضغط على زر الحفظ.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تقدم القناة على شاشتها مجموعة من البرامج ومنها:-