ما هي أخر قرارات وزارة المالية حول سلم رواتب الموظفين في العراق 2024 وقيمة الزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية العراقية عن قرار بتعديل سلم رواتب الموظفين ورفع الحد الأدنى للأجور، في خطوة هامة من المتوقع أن تلعب دورًا كبيرًا في دعم معيشة العاملين في البلاد، تعتبر هذه الزيادة الجديدة خطوة إيجابية في تحسين ظروف المعيشية ورفع مستوى دخل المواطن، مما يمكنهم من توفير احتياجاتهم اليومية والشهرية بشكل أفضل، بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الزيادة في خلق فرص جديدة لتحقيق حياة كريمة ومستقرة للمواطنين وعائلاتهم.

سلم رواتب الموظفين في العراق 2024

تم الإعلان رسميًا عن السلم الجديد للرواتب في العراق بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة لموظفي الدولة، الهدف من هذا الإعلان هو توضيح الرواتب والمستويات الوظيفية بشكل أكثر وضوحًا وشفافية، يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز الثقة في النظام الحكومي وتوفير حياة أفضل للمواطنين، اليكم الرواتب الجديدة للموظفين في العراق لعام 2024 بعد الزيادة الجديدة:

الدرجة الوظيفية: الدرجة العاشرة: الرواتب قبل الزيادة: 170 ألف دينار، والرواتب بعد الزيادة: 650 ألف دينار.

الدرجة الوظيفية: الدرجة التاسعة: الرواتب قبل الزيادة : 204.5 ألف دينار، والرواتب بعد الزيادة: 727.5 ألف دينار.

الدرجة الوظيفية: الدرجة الثامنة: الرواتب قبل الزيادة: 273 ألف دينار، والرواتب بعد الزيادة: 819 ألف دينار.

الدرجة الوظيفية: الدرجة الأولى: الرواتب قبل الزيادة: 510 ألف دينار، والرواتب بعد الزيادة: 1100 ألف دينار.

زيادة رواتب الموظفين في العراق 2024

أكدت اللجنة المالية النيابية سابقاً ضرورة زيادة رواتب الموظفين ذوي الدرجات الدنيا بنسبة 150%، ومنح مخصصات بنسبة 50% لجميع الموظفين تحت سلم رواتب الموظفين الجديد، وأشار رئيس اللجنة، عطوان العطواني، إلى أهمية تحقيق العدالة من خلال تعديل سلم الرواتب، موضحاً أن السلم الجديد يخضع حالياً لتقييم خبراء لإبداء الرأي النهائي قبل عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق

للاستفسار عن جدول الرواتب الجديد بعد التعديل لموظفي العراق، يجب عليك اتباع التعليمات التالية: