hyundai elantra.. مواصفات وأسعار هيونداي النترا hd موديل 2024

هيونداي النترا 2024 hyundai elantra مواصفات وأسعار السيارة تم التصريح عنها من قبل زمرة كبيرة من الأشخاص، حيث أنها نالت إعجابهم بسبب المزايا الجديدة التي تمتلكها، أيضًا الأسعار المناسبة لكل شخص، وقد تم تصميم أربع موديلات منها، وجميعها تنتمي إلى فئة السيدان، كما أنها متوفرة بأكثر من لون، إضافة إلى وسائل الأمان، والسلامة المتعددة.

مواصفات هيونداي النترا hd موديل 2024

حازت هيونداي النترا على إعجاب العديد من الأشخاص، ولعل السبب في ذلك المواصفات الفنية التابعة لها، والتي تأتي بالشكل التالي:

تتميز هيونداي بعزم دوران يبلغ قدره 156 نيوتن متر.

كما أنها مزودة بمحرك يبلغ سعته 1600 سي سي، و4 سلندر.

بها ناقل حركة أوتوماتيكي مزود بأربع غيارات.

كما أنها تعمل بنظام الجر الأمامي.

ولعل من أهم مميزاتها أنها تستغرق 11.3 ثانية كي تصل من الصفر إلى 100 كم/س.

تصل سرعتها القصوى حتى إلى 182 كم/س.

إضافة إلى ذلك فيبلغ استهلاك الوقود حوالي 6.6 لتر لكل 100 كم.

متوفرة بزجاج ملون من أجود الأنواع.

أسعار هيونداي النترا HD موديل 2024

تتوفر عدة أنواع من هيونداي النترا، وفي الجدول التالي نوضح لكم سعر كل فئة:

الفئة السعر بالجنية المصري GL TINTED GLASS أوتوماتيك 725,000 جنية GL SR TINTED GLASS أوتوماتيك 735,000 جنية GL DAB ABS TINTED GLASS أوتوماتيك 750,000 جنية GLASS HIGHLINE TINTED أوتوماتيك 760,000 جنية

أبعاد سيارة هيونداي النترا HD موديل 2024

يعد اختيار هيونداي النترا من الخيارات الجيدة بالتأكيد، حيث أنها تمتلك حجم مثالي، كما أنها ذات أبعاد لا بأس بها، وإليك التفاصيل: