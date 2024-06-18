طريقة تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة ابشر 1446 

تجديد بطاقة الهوية الوطنية يعد من اهم الأمور التي تثير تساؤل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية نظرا لأهمية ذلك التجديد في حالة انتهاء صلاحية الهوية الوطنية والتي يتم الاعتماد عليها في كافة المعاملات الحكومية والخاصة داخل المملكة ويكون شرط أساسي أن تكون تكون بطاقة الهوية سارية الصلاحية لكي يستطيع المواطنين إتمام مصالحهم المختلفة، وتيسيرا علي المواطنين ذلك الأمر وفرت الأحوال المدنية هذه الخدمة بشكل إلكتروني عبر منصة ابشر التابعة للحكومة السعودية ويتم من خلالها إنهاء العديد من الخدمات، واليكم عبر السطور التالية طريقة تجديد الهوية الوطنية وأهم الشروط اللازمة لذلك.

خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة ابشر

يسمح للمواطنين السعوديين الراغبين في تجديد بطاقة الهوية الوطنية القيام بذلك إلكترونيا عبر منصة ابشر، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة ابشر عبر هذا الرابط.

تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام بيانات التسجيل المطلوبة.

من الصفحة الرئيسية للمنصة يتم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

من الخدمات المتاحة بالصفحة يتم النقر على أيقونة الأحوال المدنية ومنها اختيار أيقونة تجديد الهوية الوطنية.

إدخال البيانات الشخصية اللازمة وإرفاق المستندات المطلوبة للتجديد.

في حالة رغبة المواطن باستلام البطاقة عبر البريد عليه تحديد العنوان الذي يرغب في استلام البطاقة من خلاله بالتفصيل.

النقر على زر تأكيد.

الشروط المطلوبة لتجديد بطاقة الهوية الوطنية

لكي يتم تجديد بطاقة الهوية الوطنية بنجاح هناك بعض الشروط اللازمة لذلك، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية: