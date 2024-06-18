Pdf نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في عموم محافظات العراق

تعتبر نتائج الثالث متوسط الدور الأول، من أكثر النتائج التي تؤهل الطلاب في الدخول إلى المرحلة الجامعية بعد انتهاء الدور الثاني والأخير، بالإضافة إلى أن وزارة التربية العراقية، تبذل قصارى جهدها في إطار الإعلان عن كافة الكشوفات الخاصة بالنتائج للمرحلة المتوسطة، حتى أن ذلك سيكون في الأيام القليلة المقبلة، بحيث يتطلع عليها جميع الطلاب، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نتائج الثالث متوسط دور أول 2024

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الصف الثالث متوسط الدور الأول بدأت يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر مايو 2024، واستمرت إلى يوم 5 من شهر يونيو 2024، لتبدأ بعدها أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة بكافة أوراق الإمتحانات، على أن يتم رصد الدرجات الخاصة بالمرحلة الدراسية، ليتم العمل على مراجعتها للمرة الأخيرة، بحيث يتم اعتماد النتائج من قبل وزير التربية.

كيفية الإستعلام عن كشوفات نتائج المتوسطة

ولكي تقوم بإستخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول، في جميع محافظات العراق، بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

قم بالدخول لموقع وزارة التربية.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى صفحة النتائج.

مع تدوين جميع المعلومات الخاصة بالطالب.

على أن يتم تحديد المرحلة الدراسية والمحافظة المقيم بها الطالب.

النقر على أيقونة “استخراج”.

ليتم تنزيل جميع كشوفات نتائج الثالث متوسط.

استخراج كشوفات الثالث المتوسط

وأصبح بإمكان الإستعلام عن كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في محافظات العراق، عبر موقع نتيجة نت الإلكتروني، ليتم استخراج جميع الكشوفات.