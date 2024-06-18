تسجيل روضة نظام نور 1446 للطلاب المستجدين

طريقة تسجيل روضة نظام نور 1446 من خلال حساب ولي الأمر على موقع نظام نور التابع لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن البدء في تلقي طلبات تسجيل طلبة وطالبات مرحلة رياض الأطفال من جميع أنحاء المملكة وعلية يجب علي كل ولي أمر وصل أبنائه إلي السن المناسب سرعة التسجيل على منصة نور التعليمية كولي أمر والبدء في عملية تسجيل طالب جديد.

تسجيل روضة نظام نور 1446

يشمل التسجيل الإلكتروني للطلبة الجدد جميع الروضات داخل المملكة العربية السعودية سواء كانت روضة حكومية والتي يتم التسجيل بها للسعوديين فقط والروضات الأهلية والتي تقبل التسجيل بها للسعوديين وغير السعوديين من مختلف الجنسيات الأخرى ويتم القبول والأولويات لم يسجل أولا.

طريقة تسجيل روضة الأطفال عبر منصة نور التعليمية

سوف يتمكن جميع أولياء الأمور من الآباء والأمهات من تسجيل أبناءهم في مرحلة رياض الأطفال عبر موقع نظام نور التعليمي باتباع الخطوات التالية :

تسجيل الدخول على موقع نور التعليمي التابع لوزارة التعليم السعودية. نقوم بإضافة اسم المستخدم لولي الأمر وكلمة السر في الحقول المخصصة لها. ثم نضغط تسجيل الدخول. نذهب إلى كلمة التسجيل ونختار منها تسجيل طالب جديد. بعد ذلك نقوم بملء نموذج طلب التسجيل بجميع البيانات المطلوبة من رقم الهوية أو رخصة الإقامة وصلة القرابة وتاريخ الميلاد وغيرها ونضغط علي التالي. ثم نقوم بتحديد الصف وبيانات المدرسة وباقي المعلومات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

رابط نظام نور تسجيل طالب جديد

يمكنكم الآن الولوج عبر رابط تسجيل روضة نظام نور 1446 عبر موقع نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم بالمملكة السعودية واتباع جميع الخطوات المشروحة في هذا المقال كما يرجي منكم كتابة جميع بيانات الطالب أو المدرسة بشكل صحيح حتي تتم عملية تسجيل الطلاب المستجدين بنجاح.