قدم قبل ما تفوتك فرصة عمرك.. كيف اقدم في مدارس التمريض بعد الاعدادي 2024؟

سؤال كيف اقدم في مدارس التمريض بعد الاعدادي يطرحه عدد كبير من الطلاب في مصر خاصة بعد ظهور النتائج في جميع المحافظات المصرية، وأبرز ما يهم الطلاب وأولياء الأمور شروط التقديم والتنسيق الذي يحكم بشكل كبير إذا كان سيتم قبول الطالب في مدارس تمريض أم لا، حيث أن مثل هذه المدارس توفر فرصة مميزة للطلاب من أجل اكتساب المهارات المهمة في المجال الطبي، بعد انتهاء الثلاث سنوات يستطيع الطالب الالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض.
كيف اقدم في مدارس التمريض بعد الاعدادي ؟
تتم عملية التقديم من خلال الذهاب إلى المدرسة وتقديم كافة الوثائق المطلوبة، وأكثر ما يجعل الطلاب يقدمون في هذه المدارس الميزات الآتية:
- يمكنك الحصول على فرصة عمل بعد التخرج مباشرةً.
- رسوم التسجيل منخفضة جدًا مقارنة ببعض المدارس الأخرى، حيث تقدر بحوالي 200 جنيه الرسوم من أجل الالتحاق بالمدرسة.
- تقوم المدرسة بتقديم فرص تدريب للهيئات الصحية والمستشفيات خلال فترة الدراسة.
- يستطيع الطلاب الالتحاق بالمعهد الفني للتمريض ومن ثم الدخول إلى كلية تمريض.
- تحصل على فرصة مميزة للحصول على خبرة عملية.
شروط التسجيل في مدارس التمريض 2024
توجد بعض الشروط التي لا يمكنك التقديم إلا بعد توافرها لديك وهذه الشروط كما هي متمثلة على النحو التالي:
- ينبغي أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية.
- أن يكون المتقدم حامل للجنسية المصرية.
- لا يقل عمره عن 15 عام منذ بداية العام الدراسي.
- ألا تكون الطالبة متزوجة وشرط آخر وهو عدم زواج الفتاة أثناء الدراسة.
- اجتياز جميع الاختبارات الموضوعة سواء الإنجليزي أو العربي، أو الحاسب الآلي من أجل القبول في الاختبارات التي لا بد الحصول على 70% في كل اختبار.
- ولا يعتبر الطالب مقبول في المدرسة إلا بعد إعلان النتيجة ومعرفة التنسيق الذي من المتوقع أن هذا العام لن يزيد كثيرًا عن العام المنقضي.