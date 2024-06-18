وزارة المالية الأردنية تزف خبر سار 📢.. موعد صرف رواتب التقاعد لهذا الشهر في الأردن 2024

يبحث الكثير من المتقاعدين في الأردن عن موعد صرف رواتب التقاعد لهذا الشهر في الأردن 2024، حيث يتم صرف رواتب المتقاعدين في الأردن في الموعد المحدد الذي وضعته الحكومة الأردنية ولكن قد يتغير موعد الصرف في حالة مصادفة إجازة رسمية ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم موعد صرف رواتب المتقاعدين.

موعد صرف رواتب التقاعد لهذا الشهر في الأردن 2024

تزايد البحث عن معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر حيث أوضحت وزارة المالية في الأردن أن موعد صرف رواتب المتقاعدين يكون كل يوم 25 في الشهر الميلادي وهو الموعد الرسمي المحدد لصرف الرواتب وفي حالة وجود عطلة رسمية يتم تقديم موعد الصرف أو تأخيره بيوم.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الأردن

أتاحت الحكومة في الأردن خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة المالية وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب وزارة المالية في الأردن.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول وفي حالة عدم وجود حساب خاص بك يتم إنشاء حساب جديد.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم اضغط على استعلام عن رواتب التقاعد.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل كلمة السر ورقم الهوية الوطنية.

أخيراً اضغط فوق كلمة استعلام.

انتظر لحظة سوف تظهر أمامك كافة المعلومات عن الراتب.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين

في السياق نفسه أوضحت الحكومة الأردنية الشروط والضوابط الواجب توافرها للحصول على رواتب التقاعد وجاءت على النحو التالي: