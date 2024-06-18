شاومينج بيغشش.. حقيقة تسريب امتحان العربى ثانوية عامة 2024 التعليم تحسم الجدل

حقيقة تسريب امتحان العربى ثانوية عامة 2024 واحدة من الكلمات البحثية التي تتصدر محركات جوجل نظراً لاهتمام الطلاب بهذا الأمر، لن يتبقى على انطلاق امتحان اللغة العربية للثانوية العامة سوى أيام معدودة وفقاً للجدول الزمني للامتحان، وهذا ما يجعل عملية التسريبات هي الشغل الشاغل من أجل معرفة الاسئلة المتوقعة بنسبة كبيرة في الامتحان، بذل الطلاب جهد كبير على مدار السنوات الدراسية الماضية لحين الوصول لتلك المرحلة المهملة والتي تعتبر هي السبيل الوحيد لوصول الطالب إلى المرحلة الجامعية،

اختار الكثير من الطلاب الإلتحاق بالثانوية العامة لأنهم يحلمون بكليات معينة لا يمكن الالتحاق بها إلى عن طريق الثانوية العامة، اليوم نستعرض لحضراتكم عبر موقعنا البديل حقيقة تسريب امتحان العربى ثانوية عامة 2024 ترقبوا معنا.

حقيقة تسريب امتحان العربى ثانوية عامة 2024

تمثل الثانوية اهمية كبيرة لدى الطلاب وأولياء الأمور لأنهم يقعون في ضغط كبير بسبب فترة الامتحانات، لأنهم يضعون كل آمالهم في هذه المرحلة لتحقيق أهدافهم، ومثل ما يوجد طلاب مجتهدين يبحثون عن المعلومات ويتابعون شرح الدروس، هناك طلاب تختصر الأمر وتريد الحصول على اسئلة الامتحانات بأي شكل كان حتى لو بالغش، لذلك نوهت وزارة التربية والتعليم بأن لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات على تيليجرام فيما يتعلق بتسريبات امتحانات الثانوية العامة مادة اللغة العربية، وأكدت التعليم أنها صفحات زائفة تتلاعب بعقول الطلاب ولم يستفيدون منها أي شئ لأن الأسئلة مؤمنة بنسبة 100% ويتم وضعها بشكل سري.

موعد امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

أدى الطلاب المواد الغير مضافة للمجموع قبل حلول عيد الأضحى المبارك يومي 10 يونيو 2024 في التربية الدينية والتربية الوطنية وفي يوم 12 يونيو مادتي الاقتصاد والإحصاء، على أن يتم استئناف امتحان اللغة العربية بعد انتهاء إجازة العيد، وسوف ينطلق امتحاني العربي يوم السبت الموافق 22 من يونيو 2024 وتصل المدة الزمنية للإجابة 3 ساعات ويجب على الطالب الالتزام بكافة التعليمات لمرور فترة الامتحانات دون أي مشاكل.