“شوف اسمك فيهم”.. أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وطريقة الاستعلام

قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن إمكانية المواطنين معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك عبر منصة مظلتي الإلكترونية ويأتي ذلك الإعلان عقب تزايد عملية البحث المستمرة من قبل المواطنين العراقيين عبر مواقع التواصل المختلفة عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي تعتبر تلك الوجبه إحدى الطرق التي تساعد بها الدولة المواطن العراقي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وغلاء الاسعار في الفترة الاخيرة ونوضح في تقريرنا التالية التفاصيل الخاصة بأسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

قامت الحكومه العراقية ممثلة في هيئة الحماية الاجتماعية بالإعلان عن إمكانية المواطنين في كافه عموم العراق بالاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك بطريقة إلكترونية وسهلة وذلك تيسيرا على المواطنين دون الذهاب إلي أي من الجهات الحكومية، وذلك عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية والتي قامت الحكومة العراقية بإضافة بعضا من الخدمات على تلك المنصة تيسيرا على المواطنين في تلبية احتياجاتهم إلكترونيا.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

حتى يتمكن المواطن العراقي في جميع عموم العراق من الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بطريقة إلكترونية قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن منصة مظلتي الإلكترونية وذلك عن طريق بعض الخطوات وهي كالآتي: