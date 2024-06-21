“شوف اسمك فيهم”.. أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وطريقة الاستعلام

قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن إمكانية المواطنين معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك عبر منصة مظلتي الإلكترونية ويأتي ذلك الإعلان عقب تزايد عملية البحث المستمرة من قبل المواطنين العراقيين عبر مواقع التواصل المختلفة عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي تعتبر تلك الوجبه إحدى الطرق التي تساعد بها الدولة المواطن العراقي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وغلاء الاسعار في الفترة الاخيرة ونوضح في تقريرنا التالية التفاصيل الخاصة بأسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.
أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة
قامت الحكومه العراقية ممثلة في هيئة الحماية الاجتماعية بالإعلان عن إمكانية المواطنين في كافه عموم العراق بالاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك بطريقة إلكترونية وسهلة وذلك تيسيرا على المواطنين دون الذهاب إلي أي من الجهات الحكومية، وذلك عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية والتي قامت الحكومة العراقية بإضافة بعضا من الخدمات على تلك المنصة تيسيرا على المواطنين في تلبية احتياجاتهم إلكترونيا.
الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة
حتى يتمكن المواطن العراقي في جميع عموم العراق من الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بطريقة إلكترونية قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن منصة مظلتي الإلكترونية وذلك عن طريق بعض الخطوات وهي كالآتي:
- الخطوة الأولى: الدخول على الموقع الرسمي الخاص لمنصة مظلتي الإلكترونية.
- الخطوة الثانية: اختيار أسماء الرعاية الاجتماعية من القائمة الرئيسية الظاهرة على الشاشة.
- الخطوة الثالثة: اختيار الوجبة التي يريد المواطن الاستعلام عنها.
- الخطوة الرابعة: ينبغي على المواطن تكملة البيانات في الاستمارة المبينة والتأكد من صحة جميع البيانات الخاصة به.
- الخطوة الخامسة: الضغط على الخانة الخاصة بكلمة إستعلام بعد ذلك يقوم المواطن بانتظار رسالة نصية من قبل الجهات المختصة تفيد بحاله القبول من عدمه.