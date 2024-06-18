من سيربح المليون الأخضر: مع مسابقة الحلم 2024 مليون دولار بانتظارك!

اقترب موعد السحب على جائزة مليون دولار في مسابقة الحلم 2024 على قناة إم بي سي، والذي سيتم مع نهاية الأسبوع الجاري وختام عيد الأضحى المبارك، حيث يعتبر هذا الحدث من أبرز المسابقات التلفزيونية في العالم العربي، بقيادة الإعلامي الشهير مصطفى الأغا، وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز حوالي 3.5 مليون دولار سنويًا، تتضمن جوائز أسبوعية بقيمة 5000 دولار، وجوائز شهرية بقيمة 100 ألف دولار تُمنح 12 مرة في العام، إلى جانب الجائزة الكبرى التي تبلغ مليون دولار في نهاية العام.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للمشاركة في مسابقة الحلم 2024، يمكن للمشتركين من مختلف الدول العربية إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “dream” إلى الأرقام المخصصة لكل دولة، هنا أرقام الاشتراك للدول المختلفة:

مصر: 95458

السعودية:

STC: 858888

MOBILY: 650444

ZAIN: 755505

الإمارات:

ETISALAT: 5544

DU: 3636

تونس: 85988

المغرب:

maroctel: 9669

INWI: 9669

الأردن:

Zain: 94099

Orange: 94099

البحرين:

ZAIN: 94000

BATELCO: 94000

STC: 94000

فلسطين:

JAWWAL: 1625

ooredoo: 6144

العراق:

ZAIN: 2770

ASIACELL: 2266

KOREK: 2180

اليمن:

Sabafon: 5222

You: 5222

Yemen Mobile: 5222

سوريا:

Syriatel: 1565

MTN: 1555

الكويت:

STC: 4141

Zain: 4141

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