واء واء شو بيبكي👶|| التقط الآن تردد قناة طيور الجنة Toyor aljanah للأطفال على نايل سات و عرب سات 2024

الكثير من الآباء والأمهات يبحثون عن تردد قناة طيور الجنة فهي تعتبر من أبرز وأهم القنوات الفضائية التي تقدم محتوى متنوع ومميز، نالت على إعجاب العديد من الأطفال في مختلف أنحاء الوطن العربي وحققت نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة من وقت انطلاقها منذ عام 2008، تقدم القناة محتواها بصورة جيدة وبكفاءة عالية وتعمل بشكل مجاني على مدار اليوم دون انقطاع وتعمل القناة على تسلية الأطفال، لذلك نجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن معرفة تردد قناة طيور الجنة ومن خلال الفقرات التالية سوف نوضح لكم التردد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة Toyor aljanah للأطفال على النايل سات

يمكن تحميل قناة طيور الجنة على جهاز الرسيفر الخاص بكم من خلال إدخال البيانات الآتية:

تردد القناة هو: 11274.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

من خلال كتابة المعلومات التالية يمكنك تنزيل قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي عرب سات وإليكم البيانات:

التردد هو: 11310.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بالعديد من المميزات التي جعلتها من أفضل قنوات الأطفال ومن أبرز مميزات القناة ما يلى: