رابط رسمي.. نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الاول بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا pdsf

بحث متزايد من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن الموعد المحدد للإعلان عن نتائج الثالث المتوسط العراق 2024، لم يستطيع الطلاب الاستمتاع بعيد الأضحى بسبب شعورهم بحالة من التوتر والقلق، منذ فترة طويلة والطلاب في حالة من الترقب والانتظار لاعلان النتائج وهذا ما يدفعهم للقيام بالبحث على جوجل عن موعد ظهور النتائج بشكل رسمي، ادى 650 ألف طالب وطالبة من عموم محافظات العراق اختبارات الدور الأول،

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن نسب النجاح مرتفعة كثيراً بشكل ملحوظ عن الأعوام الدراسية السابقة، وهذا يعود لتحسن الوضع الوبائي وانتظام واستقرار العملية التعليمية منذ بداية العام، ويسعى الطلاب من أجل تعويض تراجع نسب النجاح التي لحقت بها فترة جائحة كورونا، ترقبوا معنا السطور التالية للتعرف على نتائج الثالث المتوسط العراق 2024.

نتائج الثالث المتوسط العراق 2024

تعتبر هذه الفترة هي عطلة رسمية لجميع العاملين في مختلف القطاعات والهيئات الحكومية والتعليمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ولذلك عملية التصحيح ورصد درجات امتحانات الثالث المتوسط الدور الاول العراق 2024 متوقفة لحين انتهاء العطلة، وفور الانتهاء من الإجازة تبدأ أعمال التصحيح مرة أخرى ويستكمل فريق المصححين المهام بسرعة الإعلان عن النتائج كي يقوم بعملية اعتمادها وزير التربية والتعليم إبراهيم نامس الجبوري خلال الأيام القليلة القادمة لذا عليكم الانتظار.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول عموم العراق

تشكل نتائج الثالث المتوسط أهمية كبيرة جداً وهي الشغل الشاغل لدى الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الفترة لذلك خصصت وزارة التربية والتعليم رابط عبر الانترنت للاستعلام عن النتائج بمنتهى السهولة وكل ما عليكم اتباع ما يلي: