“احجز الان 4000 دولار” رابط منصة حجز العملة الاجنبية للافراد مصرف ليبيا المركزي خطوة بخطوة

أطلق مصرف ليبيا المركزي نظامًا يهدف إلى تسهيل عملية حجز العملة الاجنبية للافراد، وللمواطنين الليبيين، تأتي هذه الخدمة في إطار تسهيل عمليات الحصول على العملات الأجنبية بشكل قانوني وشفاف، يتيح النظام الإلكتروني للمواطنين حجز العملة الأجنبية من خلال المصرف بكل يسر وسهولة، وبموجب هذه الخدمة، يستطيع أي فرد راغب في حجز العملة الأجنبية الذهاب إلى المنصة الإلكترونية واختيار المبلغ المطلوب بشكل سلس وميسر.

رابط منصة حجز العملة الاجنبية للافراد مصرف ليبيا المركزي

في خطوة مهمة لتنظيم عملية حجز العملة الأجنبية، أعلن البنك المركزي الليبي عن ضرورة توجه المواطنين الراغبين في حجز العملة الدخول على منصة الحجز الرسمي، حيث يجب عليهم اتباع عدة خطوات لضمان حجزها بنجاح، كما يجب عليهم الحرص على استكمال كافة الشروط قبل الولوج إلى منصة لضمان تنفيذ العملية بنجاح.

شروط حجز العملة مصرف ليبيا المركزي

احجز العملة الأجنبية من خلال البنك المركزي الليبي، ولكن قبل الوصول إلى نظام حجز العملة، تأكد من أنك تتوافق مع الشروط التالية:

ان تكون مواطن ليبي. تحتاج العملة في الأغراض الشخصية. لديه هوية وطنية وجواز سفر ساري. لديه حساب في البنك الذي يرغب في حجز العملة من خلاله. يجب أن يكون في الحساب رصيد كافٍ من للعملة المحجوزة. حجز العملة الأجنبية محدود بمبلغ لا يزيد عن 4000 دولار أمريكي.

التسجيل في مصرف ليبيا المركزي

قم بالتسجيل في نظام حجز العملة عن طريق اتباع الخطوات التالية: